Scheda SD Canvas React Plus classe 10 di Kingston per chi gira in 4K e 8K

Kingston presenta le schede SD Canvas React Plus, caratterizzate per le alte velocità e ottimizzate per un utilizzo professionale, e per quanti acquisiscono video e immagini a risoluzione 4K/8K, usando fotocamere di standard professionale. Ecco caratteristiche e prezzi.

Progettate in base ai più recenti standard UHS-II e in grado di raggiungere le classi di velocità top del settore U3 e V90, le schede SD Canvas React Plus consentono di scattare foto in sequenze rapide con velocità di registrazione fino a 260MB/s. Fornito in dotazione con ogni scheda di memoria il lettore di schede SD MobileLite Plus UHS-II. Le schede raggiungono così velocità di trasferimento che arrivano fino a 300MB/s, grazie alle quali viene garantito il livello della post-produzione, e potendo gestire più facilmente i processi molto complessi, per acquisire contenuti cinematografici ad alta risoluzione.

Le nuove schede di memoria vengono proposte in diversi tagli di memoria, da CANVAS 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, tutte con caratteristiche Classe 10, UHS-II, U3, V90, con ugual misura pari a 24mm x 32mm x 2.1mm (SD) e 51.8mm x 33.5mm x 9mm (lettore). Supportano il formato FAT32 (32GB), exFAT (64GB-256GB) e sono garantite a vita.

Come già accennato, caratteristica principale di queste schede è la velocità di trasferimento fino a 300MB/s, e di registrazione fino a 260MB/s, risultando così ottimizzate per i professionisti della creatività, sfruttando gli standard di velocità U3 (UHS Speed Class 3) e V90 (Video Speed Class 90).

Le schede SD Canvas React Plus di classe 10 partono da circa 30 euro per il modello da 32 GB, fino agli oltre 230 euro circa per il modello da 256 GB. Le trovate su Amazon a partire da questo indirizzo.

