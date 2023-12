SDARISB è il bidone della spazzatura intelligente, ora a meno di 20 €

Igienico, comodo e intelligente: il cestino Smart della SDARISB, modello DR-FE93, è al momento un ottimo affare per chi intende migliorare sensibilmente la gestione dei rifiuti in casa e in ufficio perché c’è un’offerta in corso che permette di risparmiare il 71%, pagandolo così poco più di un normale cestino della spazzatura.

Alto 30 centimetri, largo 16 e profondo 18, è quindi ottimo soprattutto al bagno o in cucina, e come dicevamo è un prodotto che si posiziona nella categoria Smart. Il merito va ad un sensore posto sul bordo superiore che, non appena rileva un oggetto o una mano nella vicinanze, apre il coperchio, e allo stesso tempo se non rileva movimenti nell’arco di 5 secondi lo chiude automaticamente, rendendone l’utilizzo completamente senza mani.

È perciò tra i più igienici che si possono acquistare ed è quindi perfetto soprattutto in ambienti pubblici, come locali, bar, bagni e via dicendo, perché non richiede appunto alcun contatto fisico per poter essere utilizzato.

Ma come dicevamo è comodo anche a casa, ad esempio in cucina, per buttare la buccia della mela che si sta sbucciando, o qualsiasi altro scarto alimentare, il maniera molto veloce e comoda.

Si può usare anche in bagno perché è certificato IPX3, perciò è resistente all’umidità; in più il coperchio si chiude ermeticamente, così da non lasciar fuoriuscire gli odori.

Diciamo quindi pure che è come un cestino a pedale, ma a differenza di questi ultimi non essendoci una componente meccanica con cui interagire, la sua durabilità è nettamente superiore.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 66,07 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 71% andando a spendere soltanto 18,94 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.