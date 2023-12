Ottime notizie per Apple, Foxconn prevede forti vendite a Natale

Sotto l’albero di Natale a Cupertino c’è un bel regalo anticipato da Foxconn: il più grande costruttore partner di Apple infatti prevede una crescita ancora più sostenuta del previsto di fatturato e vendite nell’ultimo trimestre dell’anno.

Naturalmente Foxconn assembla e produce per diversi altri marchi di tecnologia, in ogni caso è da sempre il più grande assemblatore di iPhone e non solo, tanto che si stima che circa il 50% del fatturato totale di Foxconn dipenda da Apple. Così anche se non è possibile stabilire una corrispondenza esatta tra risultati e previsioni Foxconn con quelli di Apple, senz’altro si tratta di una approssimazione attendibile.

Ricordiamo che già nelle linee guida della trimestrale precedente Foxconn aveva previsto una “crescita significativa” per il trimestre di Natale. Ora però i dirigenti della società annunciano che i primi due mesi del trimestre in corso, ottobre e novembre, sono risultati addirittura migliori delle previsioni.

Solo nel mese di novembre Foxconn ha generato ricavi per 20,65 miliardi di dollari, un aumento del 18% rispetto a novembre 2022: si tratta del secondo fatturato più alto di sempre della società per questo mese.

Un’ottima notizia per Apple, anche perché fin dal lancio di iPhone 15 circolano voci di domanda più tiepida in Cina rispetto alla generazione 14. Questo sia per le crescenti tensioni con gli USA, sia per il ritorno di Huawei sulla scena a sorpresa con un chip modem 5G che secondo gli USA non dovrebbe esistere.

All’inizio di novembre Tim Cook e Luca Maestri hanno dichiarato che la domanda dei nuovi iPhone 15 Pro è forte e che Apple faticava a tenere il passo della richiesta, con lunghi tempi di attesa successivamente risolti.

Con il comunicato Foxconn, segnalato da Econmic Times India, il titolo Apple ha registrato una decisa crescita in borsa, proseguendo una tendenza al rialzo che l’ha riportata a una valutazione di mercato di circa 3.000 miliardi di dollari, come non succedeva da agosto.

Tutti gli articoli dedicati a Finanza e Mercato sono disponibili ai rispettivi collegamenti.