iPhone 16 avrà super microfoni per migliorare Siri con AI

È raro sentire parlare dei microfoni degli iPhone, ma l’analista Ming-Chi Kuo riferisce ora di migliorie per questo componente in virtù di novità che riguardano Siri e l‘intelligenza artificiale negli iPhone 16, per consentire all’assistente vocale di Apple di capire meglio le frasi pronunciate dall’utente.

Secondo l’analista, un nuovo componente per la parte microfonica offre migliorie relative alla resistenza a schizzi e gocce ma soprattutto una migliore qualità relativa all’audio, elemento che dovrebbe permettere di ascoltare in maniera chiara e forte la voce, con ovvi vantaggi sia nelle telefonate, sia con assistenti vocali come Siri e affini.

Il balzo più importante nelle specifiche riguarda il migliore rapporto segnale – rumore, fondamentale per l’interazione con Siri. Lo scopo principale che avrebbe spinto Apple a volere un nuovo microfono non è tanto migliorare la già buona qualità delle conversazioni durante le chiamate telefoniche con i microfoni attuali, ma permettere a Siri di comprendere meglio il palato, elemento cruciale per l’elaborazione delle richieste.

Ming-Chi Kuo sottolinea che Apple sta sperimentando novità legate all’AI generativa e non è da escludere una Super Siri in future versioni di iOS.

Microfoni di qualità superiore sono un piccolo tassello nel puzzle delle nuove peculiarità dei futuri iPhone, dove non mancheranno ulteriori funzionalità in iOS 18 e software legate all’Intelligenza Artificiale. In questo articolo vi spieghiamo dove si trovano i microfoni sui vari iPhone.

È ancora ovviamente presto per parlare di iPhone 16 e iPhone 16 Pro (modelli che arriveranno a settembre del prossimo anno) ma circolano già diverse voci su alcune delle caratteriastiche dei futuri smartphone della Mela.

Si parla, ad esempio, di funzioni AI e Siri turbo, pulsante Azione su tutti i modelli e display ancora più efficiente dal punto di vista energetico, di 5G Advanced, Wi-Fi 7 , di un “radiatore” e nuove lenti ma anche di fotocamera periscopica e c’è anche chi ipotizza il Face ID sotto lo schermo.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.