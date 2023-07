SEAT costruirà uno stabilimento per l’assemblaggio celle batterie a Martorell

SEAT S.A. ha presentato nell’ambito delle arre d’azione individuate dal PERTE VEC,

dedicato alle batterie, un progetto per costruire uno stabilimento per l’assemblaggio di celle di batterie a Martorell (nella comunità autonoma della Catalogna,).

Questo progetto promette oltre “400 posti di lavoro diretti e oltre 100 posti indiretti”.

“Investiremo ulteriori 300 milioni di euro per costruire questo impianto, dove verranno assemblate anche le celle prodotte da PowerCo nella gigafactory di Sagunto (Valencia)”, ha dichiarato Wayne Griffiths, presidente di SEAT S.A.

Lo stabilimento si svilupperà su una superficie di 64.000 metri quadri, l’equivalente di circa 9 campi da calcio, es arà collegato con l’Officina 10 (Taller 10), dove verranno prodotti alcuni dei modelli elettrici del Gruppo Volkswagen, tra cui anche CUPRA Raval, elemento che permetterà l’ottimizzazione dei processi logistici e ridurrà l’impatto ambientale.

“I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane ed è previsto che terminino entro il 2025. Questo impianto è fondamentale per la nostra azienda, e rappresenta un’ulteriore impulso per ottenere una seconda piattaforma a Martorell”, ha proseguito Griffiths.

E ancora: “Siamo davanti a un momento cruciale per la nostra industria. SEATS.A. e il Gruppo Volkswagen stanno impegnando grandi risorse per realizzare una mobilità sostenibile e per continuare a far progredire la nostra ambizione di trasformare la Spagna in un hub per la mobilità elettrica in Europa. Le istituzioni spagnole ed europee devono essere convinte e devono salire sul treno della mobilità elettrica. Come accade anche in altri Paesi, bisogna creare un quadro normativo per garantire gli investimenti nel settore e stimolare la competitività.

La collaborazione tra pubblico e privato è imprescindibile per accelerare l’innovazione e, in Spagna, si sono già fatti alcuni passi nella giusta direzione. Ad esempio, la misura del governo che prevede una detrazione fiscale del 15% per l’acquisto di veicoli elettrici, che deve andare di pari passo con maggiori investimenti per espandere l’infrastruttura dei punti di ricarica”.

“Un altro esempio è il progetto Future: Fast Forward che abbiamo annunciato qualche mese fa. Stiamo investendo 10 miliardi di euro, il più grande investimento industriale nella storia della Spagna, per l’elettrificazione dell’industria dell’automobile, per creare migliaia di posti di lavoro e mantenere la competitività del Paese”, ha concluso Griffiths rigraziando “pubblica amministrazione, sindacati, nostri dipendenti e partner”. “Perché insieme, stiamo mettendo la Spagna su ruote elettriche”.

