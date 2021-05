Ripristino Airtag: come effettuare il reset per cederlo ad altri

Quando si configura un AirTag (qui la recensione di macitynet), viene automaticamente associato al proprio ID Apple, il che significa che rimane collegato all’account personale, che include tutti i nostri dispositivi della Mela, e non può essere utilizzato da qualcun altro, a meno che non venga effettuato un reset o, come dice Cupertino, si effettui un ripristino di AirTag. Ecco come farlo.

Il ripristino può essere semplice come rimuovere un AirTag dal proprio “ID Apple”, seguendo questi passaggi, che valgono solo se il proprio iPhone è nel raggio Bluetooth di AirTag:

Aprire l’app Dov’è

Toccare l’AirTag che si desidera rimuovere, scegliendone il nome dall’elenco

Scorrere verso l’alto per visualizzare le impostazioni AirTag complete

Toccare “Rimuovi oggetto”, e quindi toccare di nuovo il popup “Rimuovi”

Una volta completato questo processo, la proprietà dell’AirTag viene cancellata ed possibile darlo a qualcun altro per configurarlo nuovamente e utilizzarlo con il proprio account.

Questo sistema funziona solo se si è nel raggio Bluetooth del proprio AirTag quando lo si rimuove dall’account, come rileva MacRumos, altrimenti il reset non verrà registrato e sarà necessario un ripristino manuale.

Ripristino manuale AirTag

Se ci si ritrova con un AirTag di qualcun altro ancora collegato al suo ID Apple dal quale è stato comunque già rimosso (quindi sono stati eseguiti i passaggi sopra indicati senza essere nel raggio BT di AirTag), ecco come reimpostare manualmente AirTag:

Premere sul retro di AirTag, precisamente nella parte in acciaio inossidabile mentre si preme verso il basso, e si ruota in senso antiorario finché il coperchio non smette di ruotare.

Dopo aver aperto il coperchio posteriore, estrarre la batteria, e successivamente inserirla nuovamente.

A questo punto si dovrà premere la batteria verso il basso finché non emette un suono. Al termine del suono, ripetere questo processo altre quattro volte, rimuovendo e inserendo la batteria, quindi premendo sulla batteria fino a quando non si sente il suono.

In totale, questa operazione dovrà essere eseguita cinque volte, e sentire cinque suoni. Al termine di queste operazioni, AirTag sarà ripristinato.

A questo punto si potrà richiudere il coperchio, e abbinare AirTag al proprio account Apple.

Ovviamente, per evitare questo noioso e lungo procedimento, sarà meglio rimuovere AirTag dal proprio account quando è nel raggio di azione del proprio iPhone, prima di darlo a qualcun altro.

A questo indirizzo potete leggere la nostra recensione su AirTag.: tutto quello che c’è da sapere sul dispositivo trova tutto di Apple è in questo approfondimento di macitynet. Tutte le novità presentate da Apple nell’evento del 20 aprile, inclusi iMac M1, iPad Pro M1 e altro ancora sono riassunte qui.