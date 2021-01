SEAT Tarraco ibrida plug-in ordinabile in Italia

SEAT continua ad ampliare la sua gamma di modelli elettrificati con l’introduzione in gamma di Tarraco e-HYBRID. La versione ibrida plug-in dell’ammiraglia del marchio eroga una potenza massima di 245 CV (180 kW), diventando così la Tarraco più potente prodotta fino a oggi. Oltre che per la potenza, il modello si distingue anche per l’autonomia in modalità puramente elettrica, fino a 49 km (58 km nel ciclo NEDC), grazie alla batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh. In caso di utilizzo combinato di motore elettrico e a benzina, SEAT Tarraco e- HYBRID può percorrere fino a 730 km.

Il sistema ibrido plug-in di SEAT Tarraco e-HYBRID abbina un motore benzina 1.4 TSI da 150 CV (110 kW), un motore elettrico da 115 CV (85 kW), un pacco batterie agli ioni di litio da 12,8 kWh e un cambio DSG con doppia frizione a sei rapporti, con un output complessivo di 245 CV (180 kW) di potenza e 400 Nm di coppia.

SEAT Tarraco e-HYBRID consente di viaggiare in modalità esclusivamente elettrica, offrendo un’autonomia fino a 49 km nel ciclo WLTP (58 km nel ciclo NEDC), l’ideale per una maggiore efficienza o per spostarsi in città, dove le norme sulla qualità dell’aria sono più severe. Se invece occorre percorrere distanze più lunghe, è possiible utilizzare sia il motore elettrico, sia quello a benzina, in modo da coprire circa 730 km senza pause per il rifornimento.

Il produttore dichiara che grazie alla combinazione di motore elettrico e motore a combustione, le emissioni di CO2 sono comprese tra 37 e 46,4 g/km, con un consumo di 1,6 – 2,0 litri ogni 100 km in base al ciclo di prova ufficiale WLTP.

SEAT Tarraco e-HYBRID si avvia sempre in modalità completamente elettrica, a patto che la batteria sia sufficientemente carica. La trazione passa alla modalità ibrida quando la capacità energetica della batteria scende al di sotto di un certo livello o se la velocità supera i 140 km/h.

In modalità ibrida, il conducente ha la possibilità di mantenere lo stato di carica, aumentarlo o ridurlo al livello desiderato. Oltre alle diverse modalità ibride plug-in (e-Mode, Automatic Hybrid o Manual Hybrid), accessibili e configurabili tramite il sistema di infotainment, SEAT Tarraco e- HYBRID è dotata di due appositi pulsanti (e-Mode e s-Boost) situati accanto al pomello della leva del cambio, di nuova concezione e illuminato. L’attivazione diretta dell’e-Mode agevola l’accesso alle aree urbane, sfruttando solo l’energia elettrica a emissioni zero; il pulsante s- Boost, invece, offre un’esperienza di guida più scattante e prestazioni più elevate.

Per ricaricare la batteria, è sufficiente collegarla a un alimentatore: un ciclo di ricarica completo avviene in 3 ore e mezza utilizzando un caricabatteria da 3,6 kW (Wallbox) e poco meno di 5 ore con un caricabatteria da 2,3 kW.

L’auto è completamente connessa. Il propulsore elettrico consente un controllo ancora maggiore fuori dall’auto: tramite l’app SEAT Connect, gli utenti possono accedere ai dati della vettura da remoto, gestire il processo di ricarica e comandare la climatizzazione a distanza.

SEAT Tarraco e-HYBRID sarà disponibile in abbinamento agli allestimenti top di gamma FR ed Xcellence nella versione a 5 posti. Nela versione versione Xcellence spiccano il sistema di Navigazione con display touch da 9,2” e il SEAT Connect con Online infotainment e Media & Internet, cerchi in lega “Exclusive Machined 37/1” da 19” AERO, mancorrenti al tetto e cornici finestrini laterali e le modanature laterali cromate, vetri posteriori oscurati, portellone elettrico con sistema “handsfree”, park assist, videocamera posteriore, sistema di accesso senza chiave Kessy entry, sedili sportivi dedicati in tessuto con inserti in Alcantara marrone, battitacco portiere anteriori in alluminio e illuminati, volante multifunzione con pin Xcellence, sterzo progressivo, SEAT Drive profile con selettore “Driving experience”, ambient light bianca nei pannelli delle portiere anteriori e posteriori, oltre al SEAT Virtual Cockpit, Climatronic 3 zone, SEAT Full LED con coast-to-coast posteriore, welcome light e gli indicatori di direzione posteriori dinamici.

I prezzi della performante versione ibrida plug-in di SEAT Tarraco partono da 44.600 euro chiavi in mano per la versione Xcellence, mentre la versione FR è ordinabile da 46.250 euro chiavi in mano. È possibile scegliere acquistare il SUV ibrido “senza pensieri” nella versione Xcellence a partire da 319 Euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 4,72% e 6.750 euro di anticipo e con gli incentivi statali) oppure la versione FR da 339 Euro al mese (TAN 3,99%, TAEG 4,72%, 6.950 euro di anticipo e con gli incentivi statali.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.