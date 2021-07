Secondo Biden, Facebook sta «uccidendo le persone» con la disinformazione

Il presidente del Stati Uniti, Joe Biden, punta il dito contro Facebook e altri social, criticando la facilità con la quale è possibile far circolare disinformazione e fake news, sostenendo che piattaforme come il social di Zuckerberg stanno «uccidendo le persone», con la pandemia che continua a circolare tra i non vaccinati e ad essere un pericolo per tutti.

The Verge riferisce anche della risposta di alcuni repubblicani che parlano delle dichiarazioni che arrivano dalla Casa Bianca alla stregua di uno sforzo incostituzionale da parte del governo per puntare a restrizioni al settore della privacy, scelte viste come “complotto per censurare gli americani e “un attacco al primo emendamento”.

Vivek Murthy, ex responsabile medico alla guida dell’ufficio federale per la Salute pubblica e volto della task force anti-coronavirus di Joe Biden, ha invitato i social a introdurre sanzioni, spiegando quanto siano perverse e sbagliate determinate funzionalità. “Hanno progettato delle caratteristiche, come i ‘Mi piace’, che ci premiano per la condivisione di contenuti densi di emozioni, non di contenuti accurati», ha dichiarato Murthy. E ancor: «I loro algoritmi tendono a darci più di quello su cui clicchiamo, spingendoci sempre più a fondo in un pozzo di disinformazione». In altre parole si continueranno a vedere sempre di più argomenti a favore delle proprie tesi, continuando a essere coinvolti, nostro malgrado, con una valanga di disinformazione, che nella migliore delle ipotesi disorienta gli utenti.

Facebook difende la piattaforma e un portavoce dell’azienda ha parlato dell’impegno per combattere la disinformazione sui vaccini. «Non saremo distratti da accuse che non sono supportate dai fatti», affermando che oltre 2 miliardi di persone hanno trovato informazioni “autorevoli” sul Covid-19 e sui vaccini proprio sul social e più di 3,3 milioni di americani hanno usato lo strumento di ricerca della piattaforma per scoprire dove e come ottenere un vaccino.

