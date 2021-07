LG, la TV OLED arrotolabile in vendita negli USA a 100.000$

Il futuristico televisore LG Signature OLED R è ora in vendita negli USA. Questo modello – svelato per la prima volta al CES 2019, propone un nuovo livello di integrazione tra spazio e “assenza di pareti”, con il TV stesso che funge da catalizzatore per l’installazione. Il display del modello in questione è, infatti, arrotolabile e permette utilizzi diversi dai consueti televisori.

C-Net riferisce che costa 100.000$ – 50 volte in più di quanto costa mediamente una TV OLED 4K – ma il modello in questione vanta un sottile schermo OLED da 65″ e il fattore “wow” è la possibilità di arrotolare il display nella parte inferiore quando non si guarda la TV o si gioca. Integra anche un sistema sonoro Dolby Atmos e Sound Pro, funzionalità di controllo vocale Google Assistant e Amazon Alexa, tecnologie quali AirPlay 2 e HomeKit.

LG Signature OLED TV R è in grado di offrire l’esperienza di home cinema di grandi dimensioni in modalità Full View, per trasformarsi all’occorrenza in un oggetto artistico nella modalità Zero View, con lo schermo nascosto nella base di alluminio appositamente progettata.

Tre le modalità di visualizzazione possibili: “full view”, “zero view” e “line view”; la prima è la modalità classica di funzionamento di tutte e TV, con lo schermo srotolato dalla base; la seconda permette l’uso come speaker Dolby Atmos a 4.2 canali e 100W con front-firing. La modalità “line view” mostra solo un quarto dello schermo permettendo di mostrare un orologio, il meteo e foto.

Il Corea del Sud la TV in questione è già in vendita dallo scorso anno, con un prezzo di listino di 87.000$. L’idea di LG è di rivoluzionare l’home entertainment offrendo una TV con capacità di srotolarsi e arrotolarsi (rollable in inglese, da qui la scelta di inserire la lettera R nel nome) al semplice tocco di un pulsante.

Le caratteristiche premium sono evidenti anche nel design, con l’alloggiamento in alluminio spazzolato e la copertura degli speaker realizzata in lana di alta qualità, disegnata dalla danese Kvadrat.