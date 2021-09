Secondo Mark Gurman, nuovi AirPods Pro e iPad Pro nel 2022

Nell’ultima edizione della sua newsletter “PowerOn”, Mark Gurman di Bloomberg elenca le sue consuete dichiarazioni del fine settimana su Apple.

Secondo il redattore di Bloomberg, nuovi MacBook Pro e gli AirPods arriveranno entro la fine di quest’anno ma non ci sarà nessun’altro nuovo prodotto prima del prossimo anno. Per il 2022, a suo dire Apple ha in programma il lancio di vari prodotti, incluse le nuove AirPods Pro, un nuovo iPad Pro, una versione rivisitata del Mac Pro con CPU Apple Silicon, un MacBook Air riprogettato con nuove CPU Apple Silicion, fino a tre nuovi modelli di Apple Watch e altro ancora.

Il sito Macrumors evidenzia che Gurman e Debby Wu (altro redattore di Bloomberg), in precedenza avevano indicato che le nuove AirPods Pro avrebbero integrato nuovi sensori per il monitoraggio del fitness e che Apple stava testando un design più piccolo eliminando gli “steli” nella parte inferiore degli auricolari. Per quanto riguarda iPad Pro, Gurman e Wu hanno riferito che Apple starebbe testando un nuovo vetro posteriore con supporto alla ricarica wireless, con la possibilità di caricare gli AirPods collocandoli sul retro dell’iPad Pro.

Il 2022 è indicato ancora una volta come l’anno nel quale Apple dovrebbe finalmente presentare il suo fantomatico visore per la Realtà Mista, combinando funzionalità di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale; secondo Gurman, i “veri occhiali AR” di Apple sono probabilmente tra i due e quatto anni distanti.

Google insiste sul fatto che Apple starebbe lavorando su funzionalità di connettività satellitare per i futuri iPhone, elemento che permetterebbe ai futuri utenti di iPhone di inviare messaggi di testo in situazioni di emergenza in aree non servite dai tradizionali servizi di telefonia cellulare, affermando che al momento la funzionalità “non è semplicemente pronta”.