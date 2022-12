Secondo Ming-Chi Kuo, Apple annullerà o rimanderà iPhone SE 4

Apple ha intenzione di annullare o rimandare al 2024 la produzione del previsto iPhone SE 4. A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo in una serie di tweet nei quali scrive che Cupertino intende rimandare o abolire la produzione del dispositivo in oggetto per via di spedizioni più basse del previsto degli smartphone di fascia bassa e livello medio come gli iPhone SE 3, gli iPhone 13 mini e gli iPhone 14 Plus.

L’analista riferisce ancora che il design all screen che Apple ha intenzione di adottare richiederebbe costi di produzione maggiori con conseguenti prezzi di vendita più elevati, e quindi Apple deve riconsiderare il posizionamento del prodotto e il ritorno sugli investimenti. La riduzione di costi di sviluppo del prodotto non necessari, permetterebbe a Apple di superare “le sfide della recessione economica globale nel 2023”.

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus), — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022

Nei mesi passati sono circolate voci secondo le quali Apple sarebbe al lavoro su una nuova variante dell’iPhone SE, con il lancio del dispositivo previsto per il 2024. La Casa di Cupertino starebbe sviluppando un dispositivo dall’aspetto simile all’iPhone XR, con design all-screen, assenza del pulsante Home con Touch ID integrato e adozione di Face ID e pulsante accensione con sensore Touch ID.

Sono circolate indiscrezioni secondo le quali iPhone SE 4 dovrebbe sfruttare uno display 6,1″ LCD oppure OLED, con tanto di notch nella parte superiore simile a quello visto sugli attuali iPhone 14.

Il progetto di iPhone SE 4 non sarebbe ad ogni modo stato completato e all’inizio di quest’anno l’analista Ross Young riferiva che Apple non aveva ancora deciso se sfruttare un display LCD oppure OLED.

Apple ha interrotto la produzione degli iPhone con display da 5,4″ per le vendite fiacche di modelli come gli iPhone 12 mini e gli iPhone 13 mini, e indiscrezioni riferiscono per gli iPhone 14 Plus vendite inferiori a quelle previste; per questi motivi, Apple potrebbe avere deciso di concentrarsi nel 2023 e nel 2024 sui modelli top di gamma, rimandando lo sviluppo della linea iPhone SE oppure realizzare una lineup di questo tipo usando semplicemente componenti meno cari, scelta che permetterebbe di abbassare i costi rispetto a quelle che comporterebbe il cambio inizialmente previsto nel design.