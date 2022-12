iToolab FixGo, un click per risolvere i malfunzionamenti su iPhone, iPad e Apple TV

I dispositivi Apple sono certamente tra i più utilizzati dagli utenti. Che si tratti di un iPhone, di un iPad o anche di una Apple TV, è possibile che in alcuni casi si resti bloccato da un qualche malfunzionamento. Fortunatamente, ci sono programmi con questo iToolab FixGo che permettono facilmente di aggirare l’ostacolo, e ripristinare il corretto funzionamento del dispositivo, il tutto senza essere esperti Apple e senza dover affrontare lunghe e difficoltose procedure.

Il primo avvio dell’applicazione chiarisce già la facilità d’uso: grandi riquadri permettono di selezionare le diverse funzioni dell’app, che nella quasi totalità dei casi richiedono solo di eseguire un click a schermo. Anzitutto, cerchiamo di capire quali problemi iToolab FixGo può affrontare e riparare con successo. Sono tanti.

Anzitutto, l’app consente di mettere il dispositivo in Modalità di recupero in un solo click; allo stesso modo consente di uscirne. Ancora, risolve problemi in cui il dispositivo rimane con schermo nero bloccato sull’icona di caricamento o sul logo Apple. Allo stesso modo è in grado di risolvere il problema dello schermo bianco o nero, quando il dispositivo risulta completamente bloccato e non utilizzabile, perché ad esempio bloccato nella modalità di Ripristino. Ancora, è possibile utilizzare l’app nel caso in cui, dopo in aggiornamento, notiate una scarica della batteria anomala.

Immaginabile, purtroppo, anche la situazione in cui il dispositivo Apple non si accenda o, peggio ancora, vada in boot loop, ossia in una sequenza infinita di riavvii. Fortunatamente, anche per queste occasioni c’è la possibilità di risolvere con una manciata di click, utilizzando iToolab FixGo.

Tra le varie problematiche riscontrabili anche quella di un ripristino fallito, quindi con file corrotti, e un sistema “freezato“, che non vuole saperne di funzionare a dovere. Ancora, capita dovente che anche gli aggiornamenti al sistema operativo, soprattutto quando sono appena usciti, possano dare qualche problema: nei casi più gravi l’iPhone potrebbe anche non funzionare per un aggiornamento non andato a buon fine. Ovviamente, tutte le superiori problematiche possono riscontrarsi anche su iPad o Apple TV.

Come riparare iPhone, iPad e Apple TV

Modalità standard

Al primo avvio dell’app l’utente verrà accolto da un menù in cui, oltre a poter entrare e uscire con un solo click dalla modalità di Recupero, si potranno effettuare due operazioni: correggere il sistema in modalità Standard, oppure optare per la modalità avanzata.

La differenza tra le due modalità non è di poco conto: la prima permetterà di risolvere la maggior parte dei problemi senza perdere i dati contenuti all’interno del dispositivo, mentre la seconda necessiterà del wipe completo della memoria.

Modalità Avanzata

Ovviamente, la seconda modalità, quella più drastica perché cancellerà tutti i dati del dispositivo, potrebbe rivelarsi utile per poter risolvere problemi più gravi. La scelta tra l’una e l’altra modalità è piuttosto semplice: iniziate con quella standard, servendovi di quella avanzata solo ove la prima fallisse nel tentativo di ripristino.

Al di là della differenza di funzionamento tra le due modalità, i passaggi da effettuare sono comunque molto simili.

Per risolvere i problemi iOS in modalità standard sarà sufficiente selezionare tale modalità dalla schermata principale, avendo cura di collegare il dispositivo al PC o Mac, cliccando sul pulsante blu “Correggi Ora”.

Successivamente, sarà lo stesso applicativo a consigliare, o meno, di mettere il dispositivo in modalità di ripristino, guidando l’utente su come fare. In questo caso sarà necessario semplicemente cliccare sull’apposita casella per entrare/uscire dalla modalità di Recupero.

Fatto ciò, l’applicativo riconoscerà automaticamente il dispositivo collegato al proprio PC/Mac suggerendo il firmware da scaricare. E’ possibile anche caricare un firmware scaricato in precedenza.

Ovviamente, il firmware è di grandi dimensioni, dunque sarà necessario attendere qualche minuto prima di poter passare al passaggio successivo. Naturalmente, il propio PC/Mac dovrà essere collegato alla rete per poter scaricare il firmware.

Una volta ultimato il download del firmware sarà sufficiente cliccare il pulsante Ripara ora: FixGo inizierà immediatamente a riparare il dispositivo. Al termine dell’operazione, nel caso di esito positivo della riparazione vi ritroverete con il dispositivo pronto all’uso.

In caso di esito negativo avete ancora la possibilità di testare la modalità avanzata. Il procedimento da seguire è il medesimo di quello illustrato sopra. L’unica differenza è che l’applicativo cancellerà completamente la memoria del dispositivo una volta riparato.

Questa modalità avanzata, considerando che cancella completamente i dati del dispositivo, risulta utile anche per poter ottenere nuovamente accesso al device nel caso in cui l’utente abbia dimenticato il PIN, o voglia superare il blocco di attivazione iCloud. Allo stesso tempo, questa procedura consentirà di superare risolvere il problema del dispositivo disattivato nel caso in cui si sia sbagliato il PIN per troppe volte.

Downgrade iOS

Come visto, l’app permette di scaricare firmware da installare sul dispositivo. Questo risulta utile anche nel caso in cui vogliate effettuare il downgrade di un sistema operativo appena scaricato. In alcuni casi, infatti, gli aggiornamento nuovi sono causa di qualche mal funzionamento, magari per incompatibilità con le app, oppure perché rallentano addirittura il dispositivo, soprattutto se più datato. Se volete, allora, ritornare al sistema operativo precedente, sarà possibile farlo tramite FixgGo.

Compatibilità FixGo

Per poter installare FixGo è necessario, nel caso di Windows, di una CPU con almeno 1GHz (32 bit or 64 bit), 256 MB di RAM e 200 MB di spazio libero.

Per usarlo con il Mac, invece, sarà necessario disporre di almeno macOS 10.11(El Capitan), o versione successiva.

L’applicativo è compatibile con iOS 9 e versioni successive, anche con iOS 16.

Prezzi

Potete scaricare FixGo gratis direttamente a questo indirizzo. Nel caso in cui vogliate acquistare una licenza, ha un costo di 39,95 dollari l’anno, oppure 59,95 dollari per una licenza a vita.

Consigliamo anche di verificare le promozioni natalizie a questo link diretto.