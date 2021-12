Serially, le proposte dello streaming gratuito per Natale

La piattaforma streaming gratuita Serially, interamente dedicata a contenuti internazionali mai visti in Italia, amplia ulteriormente la sua offerta con alcuni titoli di rilievo per passare il periodo delle feste di Natale con amici, parenti o anche da soli, e godersi un po’ di meritato relax.

Oltre ai titoli già inclusi in catalogo, dicembre è un mese ricco di novità: Polichinelles (8 dicembre), 12 Deadly Days (dal 12 dicembre, un episodio al giorno fino alla Vigilia di Natale), che fin dai primi giorni ha dimostrato di riscuotere grande successo: in soli quattro giorni, infatti, è balzata in testa alla classifica delle serie più viste della piattaforma, e Beowulf – Return to Shieldlands (25 dicembre).

Beowulf – Return to the Shieldlands

La serie è un adattamento della storia del grande Beowulf, uno degli eroi più conosciuti della letteratura mondiale. Dopo aver lasciato l’aspra città di Heorot vent’anni prima, vi fa ritorno spinto da un senso di scopo e appartenenza, ma soprattutto per dire addio al suo amato padrino che sta morendo.

Una serie caratterizzata da personaggi forti e coraggiosi, in un conflitto tra mondo umano e creature soprannaturali, dove si esplora la differenza tra bene e male. Il cast vanta volti noti come David Bradley, il famoso Gazza di Harry Potter, Edward John Speleers, il protagonista di Eragon, e Joanne Whalley-Kilmer, attrice di Gossip Girl. Disponibile dal 25 dicembre 2021.

12 Deadly Days

12 Deadly Days è una serie divertente e spettrale ambientata a Saturn, città della California, durante le feste di Natale. A Saturn, però, le vacanze natalizie sono il periodo più pericoloso dell’anno. Con 12 racconti interconnessi tra di loro, i protagonisti affronteranno angoscianti creature.

A partire da un contemporaneo Ebenezer Scrooge (protagonista della favola natalizia “A Christmas Carol”), i cittadini di Saturn assumono i Cratchit Brothers, una coppia di fratelli specializzati in misteri e soprannaturale, per esaminare i fenomeni paranormali della cittadina. Affrontando vampiri e maledizioni, elfi e giocattoli che prendono vita, i fratelli Cratchit devono riuscire a risolvere la situazione prima di Natale e fermare ciò che sta scatenando il panico a Saturn.

Il cast della serie, oltre a comprendere alcuni famosi attori di serie TV – come Tom Lenk (Buffy l’ammazza vampiri), Sean Gunn (Una mamma per amica), Betty Gabriel (La notte del Giudizio), Kaitlin Doubleday (Empire) ospita alcuni tra i più famosi YouTuber americani, tra cui Burnie Burns, Timothy DeLaGhetto, Brittany Furlan, Tre Melvin, Mikey Murphy, Eric Ochoa, Nikki Limo, Troy Pindell, Meghan Rienks, Jake Roper e Alexis Zall. Disponibile un episodio al giorno, pubblicato a mezzanotte, dal 12 dicembre al 23 dicembre 2021.

Serially, oltre alle proposte di Natale, offre un intrattenimento che soddisfa i gusti di tutti gli utenti: dalle commedie ai thriller, fino agli horror e ai teen drama. In questo modo, tutti potranno farsi coccolare dalle puntate proposte dalla piattaforma e scegliere se passare il pomeriggio immersi nella visione di un fantasy epico come Beowulf, farsi quattro risate con una commedia come Brassic o sognare l’amore con la serie romantica Cupido.

Serially è visibile in streaming online da questa pagina, su dispositivi mobili attraverso l’app disponibile per iPhone e iPad, Android, su Smart TV grazie a Apple TV e Android TV (disponibile su diversi modelli delle seguenti marche: Sony, TCL, Philips, Hisense, Nokia, Sharp, Metz, Xiaomi, Panasonic, Thomson, Telefunken). Seguirà il rilascio anche per Samsung e LG che avverrà nei prossimi mesi.

