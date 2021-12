The Sound of 007, nuovo documentario su James Bond su Apple TV+ nel 2022

Apple ha annunciato “The Sound of 007”, un nuovo documentario che arriverà su Apple TV+ e incentrato sui sei decenni di storia della musica della saga cinematografica di James Bond. Il documentario – riferisce il sito 9to5Mac – dovrebbe arrivare a ottobre 2022, in occasione dei 60 anni di James Bond al cinema. “The Sound of 007” sarà una esclusiva di Apple TV+ prodotto da MGM, Eon Productions e Ventureland.

Il documentario di Apple si concentrerà su tutte le musiche del franchise, compreso il leggendario Agente 007 – Licenza di uccidere / Dr. No che ha dato inizio a tutto nel 1962, fino ad arrivare a “No Time To Die”, il film del 2021 diretto e co-scritto da Cary Fukunaga con la colonna sonora composta da Hans Zimmer.

In “The Sound of 007” sarà possibile ascoltare interviste con il cast e la troupe, intervallato da materiale d’archivio su James Bond.

A settembre di quest’anno su Apple TV+ è arrivato “Being James Bond“, una retrospettiva di 45 minuti con riflessioni di Daniel Craig sui 15 anni sul suo ruolo di Bond, un documentario che ha permesso di vedere girato inedito di opere alle quali ha partecipato e conversazioni con i produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli.

Gli appassionati di cinema troveranno notizie e approfondimenti nella sezione dedicata ai film e in quella dedicata al cinema di Macitynet. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme dello streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.