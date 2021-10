Serially, lo streaming gratuito con serie TV inedite in Italia

Disponibile da oggi Serially, la prima piattaforma streaming gratuita dedicata a serie internazionali inedite in Italia. Il tutto a costo zero.

Serially è una piattaforma di streaming come Netflix e simili, nata dall’idea dei due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, certamente in risposta alla crescente domanda di contenuti video on demand. La piattaforma è stata realizzata da iXMedia, startup innovativa che opera nel settore dell’intrattenimento audiovisivo e nell’industria del doppiaggio e offre serie TV di successo in prima visione disponibili gratuitamente in streaming per il pubblico italiano, sottotitolati e doppiati da voci note a livello nazionale e doppiatori di consolidata esperienza.

A differenza di quello che accade con Netflix, o piattaforme simili, i contenuti proposti da Serially, sono gratuite anziché a pagamento, avvalendosi del modello AVOD, ovvero la fruizione di contenuti a fronte della visualizzazione di spot pubblicitari.

A partire dal 14 ottobre, Serially debutta sul mercato italiano con una proposta iniziale di contenuti di produzione spagnola e inglese composta da 13 titoli tra cui la comedy inglese Brassic, la serie spagnola Si fueras tu e la miniserie Him, serie TV che hanno già registrato un grandissimo successo nel loro Paese d’origine e in altri Paesi europei. Entro la fine dell’anno, però, l’offerta è destinata ad allargarsi, grazie a 23 i titoli disponibili per gli utenti che si iscriveranno a Serially.

Queste le parole di Massimo Vimini, Co-founder di iXMedia:

Siamo orgogliosi di lanciare un prodotto innovativo come Serially sul mercato italiano. Abbiamo lavorato duramente per offrire agli utenti italiani un nuovo modo di fruire serie TV altrimenti inaccessibili, eliminando due barriere importanti. La prima, rappresentata dalla lingua, ci ha visto sviluppare un sistema efficace di doppiaggio e sottotitolazione; la seconda, invece, è data dalla centralità di offrire un servizio gratuito agli appassionati di serie TV. Avvalendoci del modello AVOD, abbiamo potuto rendere tutti i titoli totalmente gratuiti

Serially è attualmente disponibile in streaming online all’indirizzo serially.it, ma già da fine mese arriverà l’app per dispositivi iOS e Android; a questo seguirà il rollout su smart TV, che in effetti è uno dei metodi di fruizione preferiti per chi vuole guardare le serie dal divano di casa.

