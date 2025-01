CES 2025, SwitchBot presenta il primo robot domestico multitasking K20 Plus Pro

Pubblicità

Forse abbiamo pensato che uno dei primi robot commerciali per l’ausilio domestico avesse sembianze umanoidi o forse quelle di un cagnolino più o meno scodinzolante ma SwitchBot con il suo K20+ Pro accorcia il percorso e parte dal robot più presente nelle case di oggi in tutto il mondo: l’aspirapolvere e/o lavapavimenti che già dispone di capacità di movimento, di ricarica e di individuazioni ostacoli.

Si parte da qui per il Robot Domestico Multitasking K20+ Pro, definito come primo robot domestico multitasking al mondo.

Pulizia, sicurezza della casa, purificazione dell’aria, consegna intelligente e possibilità di espansione con sistemi fai da te vengono riunite attraverso una piattaforma innovativa che stabilisce un nuovo standard per la robotica domestica e prefigura un futuro molto prossimo.

All’interno di K20+ Pro si trova la piattaforma mobile FusionPlatform di SwitchBot, equipaggiata con ClawLock per connettersi fisicamente con l’aspirapolvere robot di base.

Questo porta all’’integrazione di diversi dispositivi intelligenti nel K20+ Pro, permettendogli di svolgere una vasta gamma di compiti domestici. Sia che si tratti di consegnare oggetti, aspirare, monitorare animali domestici, purificare l’aria, fornire sicurezza di casa o persino mettere in movimento tablet intelligenti con la sua unica capacità di eseguire più compiti in modo autonomo.

FusionPlatform – la soluzione definitiva per le installazioni personalizzate

Come il nucleo del K20+ Pro, FusionPlatform è progettato per dare vita a personalizzazioni illimitate e ad alta flessibilità per gli appassionati di autocostruziome. Funge da base modulare che consente agli utenti di creare, adattare e personalizzare il robot per una vasta gamma di applicazioni innovative.

Che gli utenti cerchino di aggiungere nuove funzionalità o migliorare quelle esistenti, FusionPlatform supporta l’integrazione con componenti aggiuntivi personalizzati, parti stampate in 3D e dispositivi di terze parti come ad esempio, altoparlanti, frigoriferi portatili o anche lampade di sterilizzazione UV.

FusionPlatform trasforma il SwitchBot K20+ Pro nella struttura base al servizio della creatività ingegneristica, invitando gli utenti a ridefinire come i robot domestici possano essere adattati per soddisfare esigenze tradizionali e innovative.

La navigazione intelligente al servizio della mobilità domestica

Alimentato dalla navigazione D-ToF Lidar e dalla analisi dello spazio con un doppio laser K20+ Pro crea una mappa di navigazione 1:1 della casa, offrendo precisione a livello di centimetro nell’evitare ostacoli e navigare spazi ristretti.

Il K20+ Pro lavora senza intoppi abbinandosi l’ecosistema SwitchBot, abilitando routine automatizzate come la purificazione dell’aria all’ingresso in una stanza e può connettersi con dispositivi intelligenti di terze parti come Alexa, Google Assistant e Siri, assicurando l’integrazione in qualsiasi ecosistema di casa intelligente. La sua funzionalità di controllo remoto la rende adatta per famiglie con bambini, anziani e animali domestici.

Ecco alcune delle applicazioni già programmate da SwitchBot unendo i suoi dispositivi già in commercio e venduti singolarmente con l’integrazione possibile con il Robot Multiasking.

Assistente di Consegna Intelligente

Dal recapito di cibo e bevande al trasporto di piccoli pacchi, il K20+ Pro presenta una piattaforma mobile adattabile, FusionPlatform, che supporta carichi personalizzati e fino a 8 kg di peso. Le famiglie possono ora contare sul robot per svolgere compiti quotidiani, come il recapito di oggetti agli anziani o la gestione delle forniture per la cura degli animali domestici.

Guardiano di Sicurezza in Mobilità

La sicurezza di casa non è mai stata così facile. Dotato con la SwitchBot Pan/Tilt Cam Plus 2K o 3K, il K20+ Pro Patrol Kit offre il monitoraggio in tempo reale, il rilevamento avanzato dei movimenti e le notifiche istantanee. Integrato con l’app SwitchBot, consente agli utenti di pattugliare le loro case in remoto, assicurando che animali domestici, bambini e oggetti di valore siano sempre al sicuro.

Purificatore d’Aria in Mobilità

Integrato con il SwitchBot Purificatore d’Aria, il K20+ Pro Purificatore d’Aria Kit mobilita e eleva efficacemente il processo di purificazione dell’aria domestica. Dotato di potente tecnologia di filtraggio, il K20+ Pro con kit Purificatore d’Aria si sposta da una stanza all’altra, neutralizzando allergeni, odori e inquinanti, assicurando aria pulita in ogni stanza che visita, anche quando gli utenti sono fuori casa.

K20+ Pro Combo una soluzione definitiva per l’aspirazione 3-in-1

Equipaggiato con un leggero aspirapolvere senza filo, il K20+ Pro Combo offre la soluzione ultimate 3-in-1 per l’aspirazione, affrontando l’aspirazione in tutti gli spazi e per tutti gli scenari. Il design leggero e le quattro modalità di pulizia lo rendono versatile sia per la pulizia approfondita che per i rapidi rimescolati, mentre la sua unica tecnologia di aspirazione TwinFlow garantisce una raccolta completa della polvere, offrendo un’esperienza di aspirazione efficiente e senza mani.

Inoltre, il K20+ Pro offre combinazioni ancora più versatile. Gli utenti possono acquistare il K20+ Pro e il ventilatore circolatore SwitchBot per formare il K20+ Pro Purificatore d’Aria Kit o combinare il K20+ Pro Combo con la serie di purificatori d’aria SwitchBot per il K20+ Pro Omni Pulito Kit.

Il tablet vi segue in ogni stanza

Inoltre, il K20+ Pro offre anche un supporto per movimentare tablet intelligenti al servizio degli utenti. Per una esperienza completa, gli utenti possono creare il SwitchBot K20+ Pro Omni Ultimate Kit con tutti i prodotti precedenti. Il ventilatore Circulator che vedete nelle immagini globali del sistema non è attualmente in vendita in Europa.

Idee in sviluppo

SwitchBot confida che gli utenti e gli appassionati del fai da te trovino nella nuova piattaforma lo stimolo per creare o integrare nuove soluzioni offrendo agli oggetto e ai dispositivi che stazionano nella casa l’opportunità della mobilità per garantire un livello di confort superiore o la possibilità di creare nuovi livelli di interazione con gli oggetti e i servizi tecnologici.

Aldilà dell’uso domestico Noi lo vediamo come cameriere virtuale per servire le bevande in piccolo locale, come assistente per un museo, come assistente per un meccanico che armeggia con le gli attrezzi intorno ad un auto in riparaazione, come demoltplicatore di numerosi oggetti connessi che invece di essere collocati in ogni stanza si spostano secondo il desiderio del proprietario. Immaginatevi poi cosa potrebbe fare con a dispsosizione un braccio robotico…

SwitchBot K20+ Pro sarà disponibile sul sito ufficiale di SwitchBot più tardi in quest’anno, con diverse opzioni di kit da scegliere. Per saperne di più sul SwitchBot K20+ Pro, potete visitare la pagina europea di SwitchBot.

I prodotti Switchbot sono disponibili anche su Amazon.