Settimana Black Friday Amazon: sconti su robot per pulire la casa, aspirapolvere e lavavetri

A chi cerca un aiuto per la casa viene… in aiuto Amazon. Il grande rivenditore on line in occasione del Black Friday ha preparato una ricchissima pagina con una lunga serie di sconti su aspirapolvere robot, aspirapolvere senza vili, aspirapolvere ciclonici.

Stiamo parlando di accessori di marche di primo piano. Qualche nome? Ecovacs, Severin, Ikos. I prezzi sono molto appetibili perché si parte da appena 90 euro per i modelli più semplici riservati a chi cerca accessori a basso costo che offrono però già diverse funzioni automatiche. Ma abbiamo anche dispositivi molto potenti e avanzati come gli Ecovacs Deebot OSMo T8.

Nella lista come detto troviamo anche aspirapolvere tradizionali senza filo e senza sacchetto, parti di ricambio e anche un lavavetri.

Xiaomi 1C Robot Aspirapolvere Mop Cleaner Controllo Intelligente dell’Acqua con capacità Telecomando APP pianificato in modo intelligente In offerta a 203,99 € – invece di 234,99 €

sconto 13% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

ECOVACS Deebot U2 PRO (nuova versione di D605)robot aspirapolvere e lavapavimenti, accessorio per animali domestici incluso, fino a 150 min di attività, controllo tramite app, Alexa In offerta a 188,98 € – invece di 269,98 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Robot Aspirapolvere Mini, 6D Sensore di Collisione WiFi/App/Alexa Ricaricabile Automaticamente Scatola di Polvere 500ml, Ideale per peli di Animali, Moquette e Pavimento Duro, Lefant-M201 In offerta a 89,99 € – invece di 159,99 €

sconto 44% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti In offerta a 159,98 € – invece di 229,98 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Hosome Aspirapolvere Senza Fili 12000pa Potente Scopa Elettrica 2200mAh Ricaricabile Portatile e Silenziosa 3 in 1 Aspirabriciole Leggero con Luce LED Senza Sacco Pulizia Casa Auto Sofa Animali In offerta a 92,79 € – invece di 169,99 €

sconto 45% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Robot aspirapolvere ECOVACS DEEBOT OZMO920, 2-in-1 Aspira e Lava con tecnologia laser Smart Navi 3.0, Pulizia personalizzata, Mappatura multi piano, Barriere virtuali In offerta a 339,98 € – invece di 449,98 €

sconto 24% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT OZMO 950 – Care, robot aspirapolvere 2 in 1 con funzione lavapavimenti e navigazione intelligente, controllo Google Home, Alexa e app + salviette per la pulizia In offerta a 399,00 € – invece di 649,00 €

sconto 39% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Aspirapolvere Robot, Aspirazione 2200Pa, Controllo WiFi, Funziona con Alexa e Google, Mappatura Intelligente, Silenzioso, Autocaricante, Aspirapolvere Robot- Lefant M520 In offerta a 132,99 € – invece di 189,99 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

LEFANT Robot Aspirapolvere e lavapavimenti, M501-A con WiFi, Professionale 4 in 1, Scopa, Aspira, Passa Il Panno E Lava, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici M501-A In offerta a 139,99 € – invece di 139,99 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 50dB Silenzioso, Sensore Intelligente di Arresto delle Cadute, Controllo con App e Alexa, ideale per Pulizia Domestica Peli Animali Capelli Polvere Lefant-T700 In offerta a 165,99 € – invece di 165,99 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Aspirapolvere Robot, ECOVACS DEEBOT OZMO 905, Laser, Aspira e Lava 2 in1, Incremento aspirazione, Barriere virtuali, modalità Personalizzata, Comando Tramite App e Alexa In offerta a 271,20 € – invece di 341,90 €

sconto 21% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Proscenic 850T Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione Potenza 3000Pa Controllo APP & Alexa, Serbatoio Acqua Elettrico 2-In-1 per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 167,30 € – invece di 239,00 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Tineco Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Potente A11 Master per Polvere; Senza Sacco con 2 Batterie, Pulizia Multi-Superficie, 2 Spazzole, per Pavimenti, Tappeti In offerta a 272,20 € – invece di 389,00 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Robot Aspirapolvere 3 ore di autonomia 4500MAH Aspirapolvere robot Wifi con aspirazione 2000 Pa, applicazione domestica Alexa/Google/telecomando ideale per tappeti corti animali Lefant-M571 In offerta a 179,99 € – invece di 234,97 €

sconto 23% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 AIVI robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 con funzione di lavaggio attiva, navigazione intelligente e rilevamento ostacoli. Controllo con Google Home, Alexa App In offerta a 599,99 € – invece di 799,00 €

sconto 25% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS NETBOT S18 – Robot aspirapolvere 4 in 1, con mappatura e app, potenza di aspirazione, navigazione intelligente, sensori anticaduta, compatibile Alexa, Google Home, Wifi, 220-240V (Nero) In offerta a 189,95 € – invece di 271,95 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT OZMO T8 – Robot aspirapolvere 2 in 1 con funzione lavapavimenti e navigazione intelligente, controllo Google Home, Alexa e app In offerta a 499,00 € – invece di 699,00 €

sconto 29% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Robot aspirapolvere e pulitore ECOVACS Deebot Ozmo T8 + con stazione di auto-scarico In offerta a 699,00 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

ECOVACS DEEBOT U2 – potente robot aspirapolvere con funzione lavaggio e pulizia sistematica – Controllo tramite App e Alexa, Bianco In offerta a 169,99 € – invece di 229,00 €

sconto 26% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS WIPEBOT – Robot Lavavetri automatico In offerta a 172,95 € – invece di 257,95 €

sconto 33% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Proscenic M7 PRO – Robot Aspirapolvere con Tecnologia Navigazione Laser LDS, Robotino Lavapavimenti con APP & Alexa, per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere, Nero In offerta a 279,30 € – invece di 388,93 €

sconto 28% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS NETBOT LS23 – Robot aspirapolvere laser, Aspira, Spazza e Lava e Mops, Mappatura laser 3D, filtro Hepa, Navigazione intelligente, App mappe, WiFi, Programmabile (Autonomia: 90-120 minuti) In offerta a 264,95 € – invece di 378,95 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Severin My 7101 Aspirapolvere multiciclonico Senza Sacco, Classe A, Filtro HEPA, Spazzola combinata, Set 2 Accessori, Impugnatura Ergo-Soft XL, Contenitore, 800 W, 1 Liter In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Robot aspirapolvere con Funzione di Pulizia, 2200Pa, 2500mAh, Telecomando Tramite App Mobile Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici In offerta a 157,00 € – invece di 167,90 €

sconto 6% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS – Set di ricambio per Netbot S15 – Robot aspirapolvere intelligente In offerta a 20,97 € – invece di 20,97 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Proscenic M6 PRO Robot Aspirapolvere, con Tecnologia Navigazione Laser LDS, Robotino Lavapavimenti con APP & Alexa Contenitore 2-in-1 per Pulizia Domestica/Peli Animali/Capelli/Polvere/Lavapavimenti In offerta a 258,30 € – invece di 369,00 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS NETBOT LS23 – Robot aspirapolvere laser, Aspira, Spazza e Lava, Mappatura laser 3D, filtro Hepa, Navigazione intelligente, App mappe, WiFi, Programmabile (Autonomia: 120-160 minuti) In offerta a 284,95 € – invece di 409,95 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Mellerware – City Lite – Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti Con Spazzole e Scopa. Motore 1400 PA e 2.5 h Autonomia. Cattura Peli e Capelli, 3 Filtri, 6 Modalità. Programmabile, Comando a Distanza In offerta a 119,99 € – invece di 174,99 €

sconto 31% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS CYCLONIC DC-Flux 29,6V – Aspirapolvere Senza Fili e Sacchetto 3 in 1 In offerta a 169,95 € – invece di 242,95 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS netbot S15 – Robot aspirapolvere Professionale 4 in 1, Scopa, Aspira, Passa Il Panno E Lava, Adatto a Pavimenti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici (Netbot S15 / I Want To Break Free) In offerta a 154,95 € – invece di 235,95 €

sconto 34% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Create IKOHS – Set di ricambio per robot aspirapolvere portatile Netbot S18 In offerta a 20,97 € – invece di 29,95 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS netbot S15 – Robot aspirapolvere Professionale 4 in 1, Scopa, Aspira, Passa Il Panno E Lava, Adatto a Pavimenti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici (Netbot S15 / Work In Progress) In offerta a 154,95 € – invece di 235,95 €

sconto 34% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

ECOVACS WINBOT 880 robot lavavetri – robot di pulizia per le finestre con navigazione intelligente & tecnologia di rilevamento bordi, Bianco In offerta a 299,00 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS netbot S15 – Robot aspirapolvere Professionale 4 in 1, Scopa, Aspira, Passa Il Panno E Lava, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici (Netbot S15 / Mind The Gap) In offerta a 154,95 € – invece di 235,95 €

sconto 34% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS netbot S15 – Robot aspirapolvere Professionale 4 in 1, Scopa, Aspira, Passa Il Panno E Lava, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici (Netbot S15 / Tv Test) In offerta a 154,95 € – invece di 35,95 €

sconto -331% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS netbot S15 – Robot aspirapolvere Professionale 4 in 1, Scopa, Aspira, Passa Il Panno E Lava, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici (Netbot S15 / Leopard Print) In offerta a 154,95 € – invece di 176,96 €

sconto 12% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Singer Eco Double VC3800 – Aspirapolvere per Casa Senza Sacco, Ciclonico, Potente, Portatile, Esclusivo 2 in 1 con Soffiatore [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 79,99 € – invece di 79,99 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS CYCLONIC DC-FLUX 25,9V – Aspirapolvere senza fili e sacchetto 3 in 1 In offerta a 149,95 € – invece di 214,95 €

sconto 30% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Mellerware Aspirapolvere Verticale senza Fili Rider Pro 400 W. Motore Brushless 22KPA di Aspirazione. RIDER PRO In offerta a 134,99 € – invece di 134,99 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Singer VC250 Aspirapolvere Senza Fili Ciclonico, Senza Sacco, Silenzioso e Portatile, Scopa Elettrica Batteria a Litio Ricaricabile 2200mAh, Aspirabriciole Casa, Auto, 2 Velocità, Autonomia 30 Minuti In offerta a 119,99 € – invece di 119,99 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

CREATE NETBOT LS27 – Aspirapolvere laser robotizzato con scarico automatico, ad alta potenza 2700Pa, per animali domestici, Control App, Wifi In offerta a 429,95 € – invece di 429,95 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

IKOHS netbot S15 – Robot aspirapolvere Professionale 4 in 1, Scopa, Aspira, Passa Il Panno E Lava, Adatto a Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali Domestici (Netbot S15 / Flamingos) In offerta a 154,95 € – invece di 176,96 €

sconto 12% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Mellerware Aspirapolvere Verticale senza Fili Rider Pro 400 W. Motore Brushless 22KPA di Aspirazione. RIDER PRO FULL SET In offerta a 159,99 € – invece di 159,99 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Mellerware Aspirapolvere Verticale senza Fili Rider Pro 400 W. Motore Brushless 22KPA di Aspirazione. RIDER PRO CLEAN In offerta a 149,99 € – invece di 149,99 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Mellerware Aspirapolvere Verticale senza Fili Rider Pro 400 W. Motore Brushless 22KPA di Aspirazione. RIDER PRO ANIMAL In offerta a 144,99 € – invece di 144,99 €

sconto 0% – fino al 30 novembre

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

Sono ancora attivi fino al 30 Novembre gli sconti su:

Sei sicuro di conoscere tutte le promozioni Amazon?

Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte seguendoci con Telegram (canale offerte) in cui segnaliamo offerte esclusive e pure a brevissima durata.