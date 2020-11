Offerte Amazon 24 novembre fino al 53%: Insta 360, Fuji, Joby, Sony, Nikon,

Amazon ha iniziato il 20 Novembre la settimana del Black Friday in attesa del giorno 27 (il Black Friday vero e proprio) e del 30 (Cyber Monday) . Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema delle due giornata dedicata alle offerte di fine anno si prosegue con la settimana del Black Friday e grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-55″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg In offerta a 54,41 € – invece di 82,99 €

sconto 34% – fino al 24 novembre

Insta360 Go Videocamera Stabilizzata Flowstate, Resistente all’Acqua, Utilizzo Hands?Free, Slow-Motion, Bianca In offerta a 143,2 – invece di 229

sconto 37% – fino al 29/11/20

Fujifilm X-A5 Fotocamera Digitale Mirrorless in Kit con Obiettivo Zoom, XC15-45 mm, Dark Silver In offerta a 299 – invece di 419,99

sconto 29% – fino al 30/11/20

Fujifilm X-A5 Fotocamera Digitale Mirrorless in Kit con Obiettivo Zoom, XC15-45 mm, Marrone In offerta a 299 – invece di 419,99

sconto 29% – fino al 30/11/20

Fujifilm X-T200 Vlogger Kit, fotocamera digitale mirrorless 24MP in KIT con obiettivo XC15-45mm, R?d? V?d????? G?, ??b? Kit GorillaPod 1K, SDHC 16GB, Dark Silver In offerta a 599 – invece di 949,99

sconto 37% – fino al 30/11/20

Fujifilm X-T200S/1545 VLOGGER KIT, fotocamera digitale mirrorless 24MP in KIT con obiettivo XC15-45mm, R?d? V?d????? G?, ??b? Kit GorillaPod 1K, SDHC 16GB, Silver In offerta a 599 – invece di 949,99

sconto 37% – fino al 30/11/20

Fujifilm X-T200 Gold + Obbiettivo XC15-45 PZ In offerta a 499 – invece di 869,99

sconto 43% – fino al 30/11/20

Fujifilm X-T200 Fotocamera Digitale Mirrorless 24MP con Obbiettivo XC15-45mmF3.5-5.6 OIS PZ, Mirino EVF, Schermo LCD Touch da 3,5″ Vari-Angle, Filmati 4K, Nero In offerta a 499 – invece di 869,99

sconto 43% – fino al 30/11/20

Fujifilm Instax Mini 9 Clear Fotocamera, con 10 Mini Film, Rosa In offerta a 69,99 – invece di 87,99

sconto 20% – fino al 26/11/20

Sony Alpha 6000L – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile Selp 16-50Mm, Sensore Aps-C, Video Avchd, Eye Af, Ilce6000B + Selp1650, Nero In offerta a 429 – invece di 900

sconto 52% – fino al 30/11/20

Sony Alpha 7 R II | Fotocamera Mirrorless Full-Frame (42,4 MP, AF rapido in 0.02s, Stabilizzazione integrata a 5 assi, 4K HLG) In offerta a 1299 – invece di 2000

sconto 35% – fino al 30/11/20

Sony Alpha 7M2K – Kit Fotocamera Digitale Mirrorless con Obiettivo Intercambiabile SEL 28-70mm, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Stabilizzazione Integrata, ILCE7B + SEL2870, Nero In offerta a 899 – invece di 1400

sconto 36% – fino al 30/11/20

Sony SEL-35F18F Obiettivo a Focale Fissa 35 mm F1.8, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL35F18F In offerta a 529 – invece di 700

sconto 24% – fino al 30/11/20

Sony SEL-55210B – Obiettivo con Zoom 55-210mm F4.5-6.3, Stabilizzatore ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL55210B, Nero In offerta a 199 – invece di 400

sconto 50% – fino al 30/11/20

Sony SEL-28F20 Obiettivo Grandangolo a Focale Fissa 28 mm F2.0, Mirrorless Full-Frame, Attacco E, SEL28F20 In offerta a 299 – invece di 480

sconto 38% – fino al 30/11/20

Sony SEL-1670Z Obiettivo con Zoom 16-70 mm F4.0, Serie Zeiss, Stabilizzatore Ottico, Mirrorless APS-C, Attacco E, SEL1670Z In offerta a 599 – invece di 1100

sconto 46% – fino al 30/11/20

Sony RX10 III Fotocamera Digitale Compatta, Sensore da 1.0”, Ottica 24-600 mm F2.8-4.0 Zeiss, Video 4K In offerta a 889 – invece di 1600

sconto 44% – fino al 30/11/20

Sony DSC-RX100M4 Fotocamera Digitale Compatta Premium con Sensore da 1″, Ottica Zeiss 24-70 mm F1.8-2.8, Mirino OLED Tru-Finder, Video 4K, Nero In offerta a 519 – invece di 950

sconto 45% – fino al 30/11/20

Sony DSC-HX90 Fotocamera Digitale Compatta Travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 MP, Ottica Zeiss 24-720 mm, Zoom Ottico 30x, Mirino OLED Tru-Finder, Nero In offerta a 269 – invece di 480

sconto 44% – fino al 30/11/20

HP Sprocket Stampante Fotografica Istantanea Portatile 5.8×8.7 cm (Bianco) Stampa le immagini su carta adesiva ZINK dai tuoi dispositivi iOS e Android In offerta a 83,99 – invece di 109

sconto 23% – fino al 30/11/20

JOBY StandPoint Cover iPhone 11, Custodia Protettiva con Treppiede Portatile in Alluminio, Ricarica Wireless, per Selfie, Fotografia, Video, Vlogging, Streaming Live In offerta a 29,96 – invece di 39,95

sconto 25% – fino al 24/11/20

JOBY StandPoint Cover iPhone 11 Pro, Custodia Protettiva con Treppiede Portatile in Alluminio, Ricarica Wireless, per Selfie, Fotografia, Video, Vlogging, Streaming Live In offerta a 29,96 – invece di 39,95

sconto 25% – fino al 24/11/20

Rowenta SF1312 Touch-Up & Go, Piastra Cordless, Power Bank per Ricaricare il Cellulare, Colore Nero e Rosa, Design Ultra-Compatto, Batteria al Litio ad Alte Prestazioni In offerta a 29,99 – invece di 46,99

sconto 36% – fino al 24/11/20

Oral-B Waterjet Sistema Pulente Idropulsore e Spazzolino Elettrico Ricaricabile PRO 700 con 4 Testine Waterjet e 2 Testine di Ricambio per Spazzolino, Idea Regalo Natale In offerta a 69,99 – invece di 149

sconto 53% – fino al 24/11/20

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.

Sono ancora attivi fino al 30 Novembre gli sconti su:

