Black Friday: sconti su cuffie e auricolari Beats

Offerte Beats nella imminenza del Black Friday. Le trovate tutte radunate in una singola pagina che Amazon ha allestito in queste ore che precedono la grande abbuffata degli sconti.

Si tratta di auricolari di cuffie che vengono proposti ad un prezzo davvero molto interessante. In particolare troviamo ad un prezzo molto basso le Solo3, cuffie top (prezzo ufficiale 199 euro) che costano solo 139 euro. Basate sullo stesso chip W1 delle Airpods originali garantiscono lunga durata della batteria e un perfetto abbinamento con gli iPhone. Nella pagina del Black Friday di Beats si vede un solo colore ma cliccando accedete ad una lista completa di varie tinte.

In offerta ci sono anche le Beats Studio3, molto simili alle Solo3 con la differenza che qui c’è anche una componente per la soppressione attiva del rumore. Anche qui le cuffie si basano sul processore W1 e sono quindi molto interessanti per chi ha un dispositivo Apple. Come per le Solo3 sono disponibili in sconto vari colori ad un prezzo di 199 euro (invece che 349 euro)

Nella lista troviamo anche le BeatsX a 39,99 euro (auricolari Bluetooth di fascia entry level ma molto iconici con cavo di ricarica Lightning), e due accessori con connettore Jack: gli UrBeats 3 e le Beats EP. Costano rispettivamente 32,99 e 51,99 euro.