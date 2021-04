Signify LiFi porta luce e dati insieme in una scuola a Roma

Signify, azienda specializzata nel settore dell’illuminazione, insieme a To Be srl, start-up italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni LiFi, ha annunciato il il primo progetto pilota LiFi di Roma Capitale per l’Istituto Comprensivo Rosetta Rossi-Primavalle. Il progetto si inserisce nel piano promosso dal Comune di Roma per il rinnovamento digitale e tecnologico delle scuole finalizzato al benessere degli studenti e degli insegnanti e a beneficio dell’intera comunità.

Al centro del progetto c’è Trulifi di Signify : si tratta di una tecnologia wireless in cui l’illuminazione LED di alta qualità fornisce una connessione a banda larga attraverso la luce. In particolare, nell’ambito scolastico-universitario questo sistema permette agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale di avere una illuminazione di qualità elevata ed efficiente dal punto di vista energetico e una connessione estremamente sicura, consentendo di inviare e-mail, accedere in modo sicuro alla rete scolastica e navigare nel Web attraverso le proprie sorgenti luminose.

Il sistema LiFi installato all’interno del laboratorio informatico dell’Istituto di Roma include 9 apparecchi Led ad elevata efficienza Philips FlexBlend a sospensione, per migliorare al tempo stesso l’illuminazione del laboratorio e supportare i trasmettitori LiFi (qui i dettagli). Sono stati, inoltre, installati 6 ricetrasmettitori lungo il perimetro della stanza, per garantire le migliori prestazioni nelle zone in cui si trovano effettivamente le scrivanie.

Il Li-Fi sfrutta per comunicare l’accensione e lo spegnimento di luci LED, tremoli di nanosecondi impercettibili all’occhio umano. L’idea risale al 2011 e nei laboratori è stato possibile ottenere velocità di 224 Gbps. Contrariamente alla Wi-FI, la tecnologia Li-Fi non è in grado di oltrepassare le pareti e il range di comunicazione è teoricamente più limitato. Ci sono ad ogni modo anche dei vantaggi quali la maggiore sicurezza dovuti all’impossibilità di effettuare lo “sniffing” dei dati dall’esterno.

