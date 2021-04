Kindle mette la copertina del libro nella schermata di blocco

A partire da questo momento alcuni e-reader Kindle possono mostrare la copertina del libro che l’utente sta leggendo nella schermata di blocco. Una funzione apparentemente semplice e tanto desiderata dagli utenti che, per anni, si sono dovuti sorbire le immagini casuali scelte da Amazon, senza neppure permettere di mostrare in copertina una immagine o una fotografia caricata nella memoria del dispositivo.

Per poter selezionare questa nuova possibilità devono essere però rispettate alcune condizioni. Innanzitutto deve trattarsi di un Kindle di recente generazione. Nello specifico, è al momento supportata dai Kindle di 8ª e 10ª generazione, dai Kindle Paperwhite di 7ª e 10ª generazione, dal Kindle Voyage di 7ª generazione e dai Kindle Oasis di 8ª, 9ª e 10ª generazione.

Inoltre deve trattarsi di un Kindle “Senza pubblicità”. La differenza con la versione “Con pubblicità” sta nel fatto che quest’ultima costa 10 euro in meno (in Italia) perché tra le immagini di copertina e nella schermata principale dell’interfaccia Amazon si riserva alcuni spazi per mostrare le ultime novità del momento, sia per quanto riguarda i nuovi libri in libreria che i nuovi modelli di e-reader Kindle rilasciati sul mercato.

Chi ha già acquistato il proprio Kindle con pubblicità per risparmiare, può passare comunque alla modalità “Senza pubblicità” in qualsiasi momento sbloccandola, al costo di 10 euro, tramite l’opzione visibile nelle impostazioni. Non è possibile invece il passaggio inverso, ovvero recuperando i dieci euro – da investire magari in libri e fumetti – per consentire ad Amazon di mostrare pubblicità nel dispositivo.

La nuova opzione è visibile all’interno delle impostazioni del dispositivo, sotto la scheda “Impostazioni del dispositivo”: in cima alla schermata c’è un nuovo interruttore denominato “Mostra copertina” che può essere attivato o disattivato in base alle proprie preferenze. Avere infatti la copertina del libro che si sta leggendo visibile nella schermata di blocco di fatto trasforma il Kindle nel libro del momento, ma c’è chi potrebbe decidere di mantenere le proprie letture anonime ai passanti continuando a visualizzare le immagini casuali di Amazon col Kindle spento.

Amazon dice che sta implementando la nuova funzione in questo momento in tutto il mondo e che, in questa prima versione, supporta già le copertine della maggior parte dei libri, delle riviste, dei fumetti e dei manga. Non sappiamo però con che velocità raggiungerà tutti i Kindle supportati, perché ad esempio chi scrive non ha ancora notato il nuovo pulsante nell’interfaccia di due dei Kindle in suo possesso abilitati (le ultime generazioni di Paperwhite e Oasis), nonostante siano aggiornati all’ultima versione del firmware (in questo momento è la 5.13.5) e con l’opzione “Senza pubblicità” attiva.

