Nella scatola di iPhone 15 forse un cavo in nylon e più lungo

Gli iPhone della serie numero 15 in arrivo tra qualche settimana potrebbero essere i primi ad includere in confezione un cavo di ricarica sensibilmente più lungo. Le ultime indiscrezioni punterebbero infatti ad un aumento della lunghezza del 50%, facendolo così passare dal metro attuale agli 1,5 metri complessivi.

Non solo: si ritiene anche che Apple possa migliorare la guaina irrobustendola con una protezione in nylon analoga a quella che troviamo sul cavo degli iPad 2022, primi tra i dispositivi mobili dell’azienda ad offrirlo come accessorio di serie.

Come sappiamo gli iPhone attualmente in commercio includono in confezione un cavo gommato, bianco e lungo solo un metro. Da anni viene criticato proprio perché la guaina si romperebbe un po’ troppo facilmente, costringendo gli utenti a volgere lo sguardo verso alternative di terze parti visto che l’originale, per altro, costa 25 €, contro i 6-10 € necessari per portarsi a casa un buon cavo per ricaricare l’iPhone e sincronizzarne i dati con un computer.

Come sarà il nuovo cavo USB-C di iPhone 15

Con la nuova serie però le cose potrebbero migliorare perché sia Kosutami, noto collezionista di prototipi Apple, sia Majin Bu, utente Twitter che più volte ha anticipato con precisione le novità in arrivo da Cupertino, ritengono che in confezione ci sarà un cavo identico a quello degli iPad 2022, ma più lungo.

Come dicevamo si parla appunto di 1,5 metri di cavo, una lunghezza giudicata da alcuni persino esagerata per un iPhone, e comunque con la guaina rivestita in nylon intrecciato, materiale notoriamente più durevole della morbida gomma e maggiormente resistente ai piegamenti.

Secondo le voci è probabile che questi nuovi cavi siano disponibili anche in vari colori, presumibilmente in nero, bianco, giallo, blu e arancione, rispecchiando cioè il nuovo ventaglio di colori che Apple avrebbe scelto per la nuova gamma di telefoni.

Also,  will use new internal layout of package for new coming woven charging cable: Because it’s harder and longer than before-it’s 1.5m#Apple #appleinternal @HartleyCharlton pic.twitter.com/5pt0p9IX2J — Kosutami (@KosutamiSan) August 22, 2023

Sui cavi intrecciati di Apple

Al momento Apple vende (a 25 €) soltanto un cavo con guaina in nylon, ovvero quello con doppia spina USB-C che include con l’acquisto degli iPad 2022; presumibilmente anche la nuova versione da 1,5 metri potrebbe finire tra gli accessori acquistabili separatamente.

Sulla USB-C, prima volta di iPhone

Sappiamo infatti che gli iPhone 15, sia base che Pro, complici anche gli obblighi della legislazione europea, dovrebbero essere i primi telefoni Apple ad usare la porta USB-C in favore della Lightning.

Nonostante questo sarà indubbiamente un vantaggio perché permetterà di usare un solo cavo e un solo alimentatore con tutti i propri gadget tecnologici (iPad e MacBook già da tempo usano infatti la USB-C), si ritiene che almeno per questa serie di iPhone Apple potrebbe limitarne le funzioni dal punto di vista della compatibilità degli accessori, aumentando invece la potenza di ricarica a 35 Watt (sugli iPhone 14 arriva a 27 Watt).