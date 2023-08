Hyundai premiata con Red Dot Design Award per il sistema infotainment Seon e il suo font

Hyundai si è aggiudicata i tre riconoscimenti Red Dot Award 2023 con il concept N Vision 74, il sistema di infotainment di nuova generazione “Seon” e il font digitale Hyundai Sans UI.

N Vision 74 è stata premiata nella categoria Mobility & Transportation della sezione Red Dot Award: Design Concept. Il veicolo ibrido elettrico a idrogeno ad alte prestazioni è presentato come qualcosa che “fonde in un unico progetto il passato, il presente e il futuro del brand”.

N Vision 74 è un “Rolling Lab”, o laboratorio su ruote, che l’azienda utilizza per la ricerca, lo sviluppo e la verifica di tecnologie ad alte prestazioni ispirate al motorsport, con l’obiettivo di applicarle successivamente a modelli prodotti in serie. Se dal punto di vista della tecnologia N Vision 74 guarda al futuro – con un powertrain ibrido elettrico che unisce un sistema a batteria e uno a celle a combustibile di idrogeno – il design rende omaggio alla storia di questo marchio, ispirandosi a Pony Coupe Concept disegnata da Giorgetto Giugiaro e presentata da Hyundai nel 1974. Il Rolling Lab ne eredita le proporzioni dinamiche della silhouette laterale e il design del montante centrale, con dettagli ispirati al motorsport.

L’azienda è stata premiata anche nella sezione Brands & Communication Design 2023 per il suo sistema di infotainment Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) e il suo nuovo font digitale.

Premiato nella categoria Interface & User Experience Design, “Seon” (“Linea” in coreano), vanta un design nuovo applicato al sistema di infotainment ccNC di Hyundai. Ispirandosi al motivo delle linee orizzontali esistenti in natura, l’azienda riferisce di avere sviluppato “Seon” partendo da piccoli componenti grafici per arrivare all’intero display completando lo stile grafico semplice e essenziale . Questo concetto grafico è stato progettato per armonizzarsi con il design interno ed esterno dei veicoli e per favorire la coerenza tra i display.

Il sistema di infotainment ccNC di Hyundai sfrutta un sistema a griglia. gli schemi di funzionamento sono pensati per facilitare l’utilizzo da parte dei conducenti durante la guida, promettendo usabilità ottimale e un’esperienza utente sempre coerente.

Nella categoria Typography, infine, è stato premiato Hyundai Sans UI. Il font digitale UX per la mobilità dell’azienda è stato progettato pensando alle caratteristiche di user experience della mobilità ma anche alle funzionalità del software basate su criteri di estetica, leggibilità e identità del brand.

Il produttore riferisce che Hyundai Sans UI eredita le caratteristiche di design del font del marchio Hyundai (Hyundai Sans) e promette “leggibilità ottimale in varie situazioni di guida”. In termini di struttura visiva, Hyundai Sans UI supporta caratteri tipografici diversificati, oltre al corsivo, e attraverso l’ordine gerarchico del sistema UI consente di visualizzare e comprendere rapidamente anche informazioni complesse.

Ospitato presso il Design Zentrum Nordrhein Westfalen in Germania, il Red Dot Award è uno dei più importanti concorsi di design al mondo. Il premio si articola in tre diverse sezioni – Product Design, Brand & Communication Design e Design Concept.

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.