Sistema di accumulo energetico BLUETTI EP760: vale l'investimento?

BLUETTI ha presentato il suo sistema di accumulo energetico EP760 il 15 settembre scorso, una soluzione di alimentazione da 7.600W per il backup domestico. Il brand è noto nel settore degli accumulatori elettrici, anche per le mura domestiche. In questo articolo cerchiamo di rispondere alla domanda che i clienti si fanno più spesso: è un acquisto vantaggioso? Permette di risparmiare sulla bolletta?

Cos’è sistema BLUETTI EP760

Anzitutto, è bene comprendere di che si tratta. Il sistema EP760&B500 è un sistema integrato di batterie domestiche per il backup, che serve per produrre corrente a partire dall’energia solare o aumentare l’indipendenza energetica.

In particolare, il suo design modulare consente agli utenti di personalizzare la capacità scegliendo da due a quattro batterie B500 da 4,96 kWh per una capacità fino a 19,8 kWh. In modalità di rete o off-grid, il sistema fornisce una potenza monofase di 7.600W, caricando praticamente qualsiasi cosa in casa.

Chi può beneficiare del sistema EP760?

Il sistema EP760 si rivolge a tre principali gruppi di utenti:

Quanti cercando indipendenza energetica in caso di frequenti black-out. Con il sistema EP760, l’alimentazione può essere ripristinata in 10 millisecondi, evitando così preoccupazioni sul cibo in frigo e garantendo il comfort in casa durante gli stacchi di corrente.

Non solo, il sistema è anche adatto a chi vuole risparmiare sulla bolletta elettrica: i pannelli solari possono generare energia durante le ore diurne di picco e la batteria EP760 fornisce energia solare anche di notte per massimizzare i risparmi.

Inoltre, il sistema è adatto anche a quanti vogliono ridurre l’impronta di carbonio. Il sistema EP760 garantisce un’offerta costante di energia rinnovabile, riducendo il consumo di energia da fonti fossili.

Funzionamento del sistema EP760

Il sistema EP760 funziona convertendo l’energia in corrente continua generata dai pannelli solari in corrente alternata attraverso il suo inverter per alimentare la casa.

L’energia in eccesso non consumata viene immagazzinata nelle batterie B500 per l’uso futuro. Senza pannelli solari, l’EP760 funge da backup di emergenza e soluzione di accumulo energetico quotidiano.

Ovviamente, è smart. Grazie all’app BLUETTI gli utenti possono programmare i tempi di ricarica in base alle proprie tariffe dell’energia elettrica, ottimizzando i risparmi sui costi energetici.

BLUETTI vanta una vasta rete di uffici locali, punti di assistenza e collaborazioni con quasi 300 aziende di installazione in tutta Europa. Questa rete garantisce un supporto completo al cliente.

Il sistema EP760 utilizza celle di batteria LiFePO4 per una maggiore sicurezza e longevità. La sua classificazione IP65 e la robusta costruzione possono resistere a diverse condizioni atmosferiche. Per questo, BLUETTI offre anche una rassicurante garanzia di 10 anni.

Prezzi

Un sistema EP760 ha generalmente un costo compreso tra 9.087€ e 15.087€, a seconda del numero di batterie incluse, spese di installazione escluse.

Il sistema EP760 è, dunque, uno strumento a batteria molto completo in termini di capacità, prestazioni ed efficienza. La sua idoneità come scelta ideale dipende dalle specifiche esigenze energetiche dell’utente.

Il sistema EP760 è un approccio conveniente e semplice per ridurre le bollette energetiche e la dipendenza dalla rete utilizzando l’energia solare.