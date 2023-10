Lightroom conquista i file locali, potenzia sfocatura, bokeh e HDR

Nell’ambito della conferenza MAX, Adobe ha presentato diverse novità legate all’Intelligenza Artificiale (ne abbiamo parlato qui e qui) ma ha anche annunciato un simbolo per riconoscere immagini generate con l’AI e un importante cambiamento che riguarda Lightroom versione cloud, applicazione per modificare, organizzare e condividere foto.

Il servizio basato su cloud potrà essere usato anche senza cloud. Spieghiamo per chi non è addentro ai caotici piani di Adobe: dal 2017, la software house offre due versioni di Lightroom, la versione Classic (indipendente, venduta come applicazione singola) e una versione basata sul cloud, installabile su più computer ma utilizzabile su un computer alla volta.

Lightroom cloud modifica i file archiviati localmente

Fino ad ora, per modificare una foto nella versione “cloud” di Lightroom, era necessario prima importarla un una libreria dedicata, e poi trasferirla sul cloud. Dalla versione 9 (su desktop, dalla 8.4 si poteva fare già nelle versioni per dispositivi mobili) è possibile accedere, modificare e organizzare le foto archiviate localmente in Lightroom senza doverle importare; è possibile usare un segnalibro alle cartelle preferite e copiare immagini in modo selettivo nel cloud Lightroom.

Sfocatura ed effetti Bokeh con Sfocatura obiettivo

Oltre a questa novità, la versione ottobre 2023 di Lightroom consente di aggiungere un effetto estetico di sfocatura a una parte qualsiasi della foto con la funzione Sfocatura obiettivo basata sull’intelligenza artificiale: è in pratica possibile ottenere l’effetto Bokeh senza bisogno di obiettivi dedicati.

L’effetto Sfocatura obiettivo basato su intelligenza artificiale consente di sfocare lo sfondo o il primo piano creando una mappa di profondità della foto; basta selezionare Modifica > Sfocatura obiettivo. Applicata la sfocatura, è possibile regolare l’intensità dell’effetto tramite il cursore “Quantità sfocatura”, da qui selezionando un effetto Bokeh tra Cerchio, Bolla di sapone, 5 lamelle, Anello o Occhio di gatto; è anche possibile regolare la luminosità delle sorgenti luminose fuori fuoco con il cursore “Incrementa”, usare “Intervallo focale” per regolare i valori dell’intervallo di profondità da mantenere a fuoco.

Nella sezione “Visualizza profondità” visualizzare la mappa di profondità e l’intervallo focale, perfezionando manualmente la mappa di profondità e regolando la quantità di messa o fuoco o sfocatura usando i cursori Dimensione pennello, Intensità e Flusso.

Modifica ed esportazione foto HDR