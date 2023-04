Skoda Powerpass Map, la nuova app di infotainment arricchisce l’ecosistema

La nuova app di infotainment Powerpass Map arricchisce l’ecosistema Skoda iV. Disponibile per i veicoli della famiglia Enyaq iV, l’app di infotainment mostra sul display centrale dell’infotainment i punti di ricarica pubblici corredati da informazioni dettagliate.

Gli utenti possono valutare i punti di ricarica e inviare commenti, che vengono visualizzati come feedback dagli altri utenti. Powerpass Map può essere scaricata gratuitamente dall’In-car Shop di qualsiasi Enyaq iV o Enyaq Coupé iV con software ME3.0 o più recente.

I punti di ricarica sulla mappa nel display centrale

L’app Powerpass Map consente ai conducenti di Škoda Enyaq iV o Enyaq Coupé iV di accedere a informazioni aggiornate sui punti di ricarica pubblici nei dintorni della propria posizione, quali gli orari di apertura, il numero di punti di ricarica attualmente disponibili, la potenza massima di ricarica e le tariffe praticate. La mappa mostra i punti di ricarica disponibili all’interno e all’esterno della rete Powerpass, che comprende oltre 500.000 punti di ricarica in tutta Europa. Le stazioni di ricarica della rete Powerpass sono facilmente identificate grazie a uno speciale simbolo sulla mappa. Inoltre, la ricerca dei punti di ricarica può essere filtrata in base alle esigenze del conducente. L’applicazione per auto è scaricabile gratuitamente dall’In-car Shop, a condizione che il veicolo sia dotato del software di gestione veicolo ME3.0 o più recente. Gli utenti possono anche cercare e visualizzare i punti di ricarica nelle applicazioni mobili MySkoda o Powerpass.

Come accennato, l’app di infotainment dispone anche di una funzione di valutazione e feedback in tempo reale. Gli utenti possono valutare i punti di ricarica, assegnando da una a cinque stelle, e lasciare commenti per gli altri utenti. Inoltre, gli automobilisti possono vedere quali sono i servizi nelle vicinanze del punto di ricarica, come negozi e ristoranti. Il produttore fa sapere che gli aggiornamenti futuri offriranno ancora più funzioni all’app di infotainment, consentendo agli utenti di gestire il proprio account Powerpass, selezionare le tariffe e rivedere lo storico delle ricariche. Potranno inoltre utilizzare Powerpass Map per avviare il processo di ricarica.

Per tutte le notizie di macitynet che trattano di veicoli elettrici, mobilità smart e guida autonoma rimandiamo alla sezione dedicata ViaggiareSmart del nostro sito.