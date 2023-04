Mercato smartphone in India, il 2023 parte in salita

Un ultima ricerca di Canalys rivela una situazione difficile per il mercato degli smartphone in India, con una partenza frenata per l’inizio 2023 e una diminuzione delle spedizioni del Q1 del 20% su base annuale. Ecco i dati di vendita e le classifiche dei produttori nella Regione, che ricordiamo rappresenta uno dei mercati più importanti anche per Apple.

Proprio in questi giorni Apple è una delle principali protagoniste nel Paese, con l’apertura di primi store fisici prime parti. Nei giorni scorsi, addirittura, si è assistito alla inaugurazione del primo store del Paese con la presenza di Tim Cook. Tuttavia, i più recenti studi mostrano una partenza non troppo felice.

I canali di distribuzione continuano a mostrare una mancanza di omogeneità nella domanda e rimangono vulnerabili all’accumulo di stock. Tuttavia, Samsung mantiene la sua leadership nel Q1 2023 con una quota di mercato del 21%, spedendo 6,3 milioni di dispositivi. OPPO supera Vivo e Xiaomi, raggiungendo il secondo posto con 5,5 milioni di spedizioni, trainato dal successo dei nuovi prodotti. Vivo si classifica terza con 5,4 milioni di spedizioni, avendo ancora una forte dinamicità nei canali offline. Xiaomi scende al quarto posto, spedendo 5,0 milioni di unità, mentre Realme mantiene il quinto posto con 2,9 milioni di spedizioni, poiché il canale online rimane inerte.

“Nonostante le difficoltà iniziali, i venditori rimangono ottimisti sulle prospettive a lungo termine del mercato indiano”, afferma Sanyam Chaurasia, analista di Canalys, che aggiunge:

Mentre la domanda rimane debole nel breve termine, gli investimenti dei grandi marchi stanno arrivando poiché si allineano con la visione del governo e il cambiamento del comportamento dei consumatori. Si stanno concentrando sull’ottimizzazione della vendita al dettaglio, della produzione, della produzione locale e della R&S per garantirsi una posizione a lungo termine sul mercato

Dopo la pandemia, i venditori che hanno coltivato i canali di vendita principali, hanno dimostrato stabilità anche durante le fasi di calo del mercato. Il contributo crescente dei modelli ad alta fascia di prezzo incoraggia i venditori a concentrarsi sulla forza dei loro canali offline. Samsung ha dimostrato efficienza con la collocazione dei suoi modelli nello spazio offline, in particolare con la serie A che supporta il 5G.

Per quanto concerne Apple, i nuovi negozi fisici Apple, gestiti da dipendenti esperti, aumenteranno ulteriormente la sua presenza e il posizionamento del marchio.

Il 2023 sarà un anno impegnativo per il mercato degli smartphone in India, con il segmento di massa ancora in lenta crescita. Tuttavia, il segmento premium è destinato a crescere, aumentando la crescita ASP del mercato complessivo. In questo scenario, allora, è Apple uno dei principali spettatori, che spera di diventare presto uno dei principali protagonisti, anche in considerazione del fatto che il reddito disponibile aumenta gradualmente e, conseguentemente, i consumatori sono disposti a spendere di più per dispositivi premium.