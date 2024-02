Sky Mobile sfida iliad da giovedì 29 febbraio

Giovedì prossimo, il 29 di febbraio, arriva il nuovo operatore virtuale di telefonia Sky Mobile: il lancio si posiziona a quasi quattro anni da quello di Sky WiFi grazie al quale l’azienda, proprio a inizio pandemia, muoveva i primi passi nel mercato della connettività; un ingresso che ora viene rafforzato dall’espansione dell’offerta di Sky nell’ambito dei cellulari.

Il servizio si appoggia alle reti di Fastweb, quindi con un’ottima copertura già in partenza per quanto riguarda la navigazione in 4G (circa il 99% del territorio) e con la possibilità di usare il 5G, dove presente, senza costi aggiuntivi, con la promessa di raggiungere il 90% della popolazione entro l’anno prossimo.

L’annuncio è arrivato poche ore fa e manca ancora delle informazioni più importanti, ovvero costi e dettagli delle offerte in programma. Per ora sappiamo soltanto che tutte avranno come minimo comun denominatore i minuti illimitati: il costo quindi varierà soltanto in base alla quantità di GB offerti dal pacchetto scelto.

Commenta l’amministratore delegato di Sky per l’Italia, Andrea Duilio:

Che si tratti di vivere i grandi eventi sportivi e le storie più emozionanti o di connettersi alle proprie passioni, Sky è il partner ideale delle famiglie e con Sky Mobile lo sarà ancora di più. Ora la nostra offerta di contenuti e servizi è davvero completa e con una qualità unica. Con questa novità daremo un’opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto.

Cosa offre Sky Mobile

Nella pagina che presenta il prodotto, Sky punta molto sulla trasparenza facendo notare che «Non ci sono vincoli di durata né costi nascosti» paragonandosi quindi a Iliad, l’unico operatore fino ad ora che è riuscito a mantenere la promessa con offerte che non cambiano mai nel prezzo né nella quantità di GB a disposizione (ma anzi aumentando qua e là, nel tempo, la disponibilità di GB per chi viaggia all’estero).

Con in mente questo confronto può essere interessante notare come Fastweb, secondo i test di Ookla (società specializzata nei servizi di diagnostica internet), al momento offra in Italia la rete mobile più veloce, con un punteggio di Speed Score pari a 93,56 contro i 53.10 che invece raggiunge la rete Iliad.

In ogni caso tra pochi giorni ne sapremo di più: nel frattempo, tutto quel che riguarda Sky lo trovate in questa sezione del nostro sito, invece per iliad si parte da qui.