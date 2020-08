Sky WiFi si espande, adesso disponibile in 149 città italiane

Vi abbiamo parlato di Sky Wifi già da qualche mese, ma il servizio si espande oggi arrivando in 149 città italiane. Si tratta, per ci se lo fosse perso, del nuovo servizio Fibra pensato da Sky.

Per conoscere prezzi e piani disponibili vi rimandiamo al nostro precedente focus in materia. Qui ci limiteremo a ricordare che la fibra di Sky propone velocità di navigazione fino alla velocità massima di 1 Gb/s, con l’offerta disponibile solo su aree coperte da tecnologia FTTH, e che si potranno verificare direttamente sulle pagine esistenti. Da notare, che fino ad oggi l’abbonamento a Sky WiFi era consentito in anteprima solo ai clienti Sky, mentre adesso il servizio può essere sottoscritto da chiunque.

Esattamente, il servizio è oggi attivo anche nelle seguenti città:

Acerra, Agrigento, Alessandria, Aosta, Aprilia, Arese, Arezzo, Ascoli Piceno, Assago, Asti, Barletta, Basiglio, Beinasco, Benevento, Bitonto, Bollate, Brindisi, Buccinasco, Busto Arsizio, Caltanissetta, Casalecchio di Reno, Casoria, Castel Maggiore, Castenaso, Catanzaro, Cesano Boscone, Chieti, Civitavecchia, Collegno, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cremona, Fabriano, Ferrara, Foggia, Forlì, Gela, Grosseto, Grugliasco, Imola, La Spezia, L’Aquila, Latina, Lecce, Limbiate, Livorno, Macerata, Manfredonia, Matera, Modena, Molfetta, Moncalieri, Nichelino, Novara, Opera, Orbassano, , Parma, Pero, Piacenza, Pioltello, Pisa, Pomezia, Portici, Potenza, Prato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Ravenna, Reggio di Calabria, Reggio nell’Emilia, Rho, Rieti, Rivoli, Roma (5 quartieri, Cinecittà, Garbatella, Laurentina, Tiburtina, Torrino), Rozzano, Salerno, San Donato Milanese, San Giorgio a Cremano, San Giuliano Milanese, San Lazzaro di Savena, Sassari, Savona, Segrate, Settimo Milanese, Settimo Torinese, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Treviso, Trezzano sul Naviglio, Udine, Venaria Reale, Vercelli, Verona, Viareggio e Vimodrone.

Queste vanno ad aggiungersi alle città di lancio in cui il servizio era già attivo, per la precisione:

Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Bresso, Cagliari, Catania, Cinisello Balsamo, Firenze, Genova, Messina, Milano, Modugno, Monza, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pescara, Selargius, Sesto San Giovanni, Sondrio, Torino, Varese, Venezia.

Per verificare la copertura di Sky WiFi, e per aderire all’offerta, il link da cui partire è il seguente. Per tutte le notizie che ruotano attorno al mondo di Sky il link da seguire è il seguente.