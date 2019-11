Smartwatch V09, solo 19,99 € per un assistente fitness al polso: il regalo perfetto

Il Natale si avvicina e se avete bisogno di idee regalo, eccovene una che costa poco, ma farà certamente centro: lo smartwatch V09, ottimizzato per il fitness, dal look comunque elegante e tradizionale, è in sconto online ad appena 19,99 euro. Clicca qui per acquistarlo.

L’orologio propone, anzitutto, un look particolarmente interessante: gode di un’estetica classica, dalle forme rotonde, e ottimizzato per il fitness. Tra le sue funzioni sono presenti i pagamenti alipay offline, monitoraggio delle calorie, supporto a diverse modalità sportive, monitoraggio della frequenza cardiaca, monitoraggio del sonno, invio di messaggi, sveglia, controllo della camera remota, promemoria per la sedentarietà, contapassi, previsioni del tempo, e altre ancora.

E’ compatibile con Android 4.4 e iOS 8.0, e versioni successive. A livello di caratteristiche tecniche propone uno schermo da 1,3 pollici IPS, offre il monitoraggio della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, della pressione sanguigna e traccia anche i dati sul sonno.

L’orologio è resistente all’acqua, con grado di impermeabilità IP68, così da non doversi preoccupare di eventuali schizzi d’acqua, né di utilizzarlo sotto alla pioggia o mentre si fa attività fisica e si suda.

Supporta le notifiche dei messaggi in push da diverse app di messaggistica, così da non perdere i messaggi più importanti in entrata su smartphone. Registra i passi in tempo reale, così come le calorie bruciate.

V09 è disponibile nelle diverse colorazioni nero, blu, rosso e verde, tutte con cinturino in silicone, mentre il corpo dell’orologio è in lega di zinco. Il display da 1,3 pollici propone una risoluzione da 240 x 240, mentre la batteria ha una capacità di 230 mAh, che dura 7-10 giorni. Supporta il protocollo BT 4.0, e pesa circa 45 grammi, quindi particolarmente leggero al polso.

Si acquista su eBay direttamente a questo indirizzo a 19,99 euro.