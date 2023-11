La cover Casetify che mostra l’interno dei MacBook sarebbe un plagio

Varie aziende da tempo propongono cover che fanno sembrare trasparenti la scocca dei MacBook o l’interno degli iPhone, mostrando i componenti interni. Sulle cover in questione – realizzate tipicamente in poliuretano termoplastico – è ovviamente stampata una foto dei componenti interni, un trucco che offre a chi guarda la sensazione di una totale invisibilità dell’involucro di MacBook, iPhone e altri dispositivi.

La società Dbrand, specializzata in questo tipo di custodie, ha citato in giudizio la concorrente Casetify, affermando che quest’ultima avrebbe rubato le foto di suoi teardwon di prodotti Apple usati per custodie di MacBook e altri prodotti simili.

Dbrand ha iniziato a creare una collezione di accessori del genere a luglio dello scorso anno, cominciando con una stampa che mette a nudo l’interno di iPhone 13 Pro Max.

Dbrand è sicura che i prodotti dell’azienda concorrente (che nel momento in cui scriviamo ha eliminato dai listini i prodotti “incriminati) siano copie perché ha usato un ingegnoso stratagemma nascosto nelle immagini originali: scritte inserite ad arte in alcuni punti (non esistenti sui componenti originali), elementi che hanno permesso di beccare il concorrente con le mani nella marmellata.

Exhibit A: The phrase “GLASS IS GLASS AND GLASS BREAKS”. This is a catch-phrase coined by Teardown co-creator @ZacksJerryRig. This tagline does not exist on the internal hardware of any smartphone, yet somehow appears on @Casetify’s products. (2/6) pic.twitter.com/UpB2u5zg3M — dbrand (@dbrand) November 23, 2023

Quando accaduto, non può essere frutto di errore: le immagini sono state intenzionalmente utilizzate per creare non uno ma ben 8 prodotti simili a quelli ideati da Dbrand, e al sito The Verge il CEO di quest’ultima parla di “appropriazione illegittima” del lavoro della sua azienda.

Exhibit D: The “All-Seeing Eye”. This is a symbol we often use, as evidenced by both the favicon of our website and the dbrand Pyramid PC built by @LinusTech. This symbol is not present on the battery of any smartphone, yet somehow appears on @Casetify’s products. (5/6) pic.twitter.com/QpFnZC0fbJ — dbrand (@dbrand) November 23, 2023

Casetify si difende su Twitter affermando di essere da sempre una roccaforte dell’originalità, “baluardo” del quale è fiera, e di stare indagando sull’accaduto.

Casetify riferisce di stare indagando su attacchi DDoS (un tipo di attacco informatico che tenta di rendere non disponibile un sito web), che sarebbe stato messo in atto da quando è emersa l’accusa (nel momento in cui scriviamo il loro sito sembra ad ogni modo funzionare di nuovo).