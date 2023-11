Amazon, verso l’OK della Commissione europea per comprare iRobot

Nell’agosto del 2022 Amazon ha annunciato l’acquisizione di iRobot, il produttore degli aspirapolvere robot Roomba.

Come sempre, acquisizioni importanti – parliamo in questo caso di 1,7 miliardi di dollari – richiedono il placet della Commissione Europea che deve indagare sull’operazione, per impedire attività che potrebbero limitare la concorrenza nel mercato (in questo caso il mercato dei robot aspirapolvere) e rafforzare la posizione dell’azienda di commercio elettronico come fornitore di marketplace online.

Reuters riferisce del probabile via libera della Commissione Europea dopo indagine approfondita che è stata avviata lo scorso 6 luglio, dovrebbe terminare il 14 febbraio 2024, anche se l’annuncio finale è previsto più tardi.

L’acquisizione è dunque cosa quasi fatta e la Commissione dare l’assenso senza condizioni. Amazon sarebbe riuscita a convincere la Commissione, e anche la CMA (Competition & Market Authority, l’agenzia britannica che gestisce i problemi di concorrenza, che ha già dato il suo assenso). Ora manca solo il placet della FTC (Federal Trade Commission) statunitense, che sta indagando sulla questione da settembre dello scorso anno.

Tra le possibili criticità che sarebbero state individuate dalle Commissioni, la possibilità di ostacolare la concorrenza offrendo maggiore visibilità ai prodotti di iRobot, limitazioni nell’accesso alle API di Alexa e alle certificazioni “Works with Alexa”.

Altri dubbi potrebbero essere sollevati sulla possibilità di raccogliere dati sugli utenti, un vantaggio non da poco rispetto ai robot della concorrenza.

Un portavoce di Amazon ha in precedenza sottolineato che esistono altri concorrenti sul mercato e i consumatori avranno sempre ampia scelta.

La combinazione Roomba, Alexa, insieme ai campanelli Ring e altri prodotti per la casa intelligente di Amazon offre all’azienda un’incredibile quantità di prodotti per il controllo della casa intelligente. Per tutte le notizie e le recensioni sui prodotti iRobot il link da seguire è direttamente questo.

