Software République, un ecosistema aperto per la mobilità intelligente

Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery e Patrice Caine, CEO rispettivamente di Atos, Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics e Thales, hanno annunciato l’intenzione di unire le forze per creare Software République, un nuovo ecosistema finalizzato all’innovazione nel settore della mobilità intelligente.

Mettendo insieme le loro competenze complementari, i partner prevedono di sviluppare e commercializzare sistemi e software promettendo “una mobilità più ricca di opportunità e sostenibile a città, regioni, imprese e cittadini”.

Il settore della mobilità è in evoluzione e offre nuove opportunità. Secondo il Boston Consulting Group, entro il 2035 il mercato globale della mobilità crescerà del 60%, raggiungendo il valore di 11.000 miliardi di euro. Il principale fattore trainante di questa crescita è l’emergere di cambiamenti tecnologici radicali – veicoli elettrici, nuovi componenti, nuovi servizi post-vendita e altri servizi a valore aggiunto – la cui quota del mercato globale della mobilità aumenterà dal 5% al 45%i. I più importanti player industriali in altri continenti, con sostegni statali, si stanno già posizionando per sviluppare molte di queste nuove tecnologie attuando strategie di integrazione rafforzata. I membri fondatori della Software République indicano l’urgenza, per la Francia e l’Europa, di costruire tutti insieme un ecosistema sostenibile che miri ad assicurare la loro sovranità in questo campo.

Tre le aree di cooperazione individuate: sistemi intelligenti che facilitino la connettività sicura tra il veicolo e il suo ambiente digitale e fisico, sistemi di simulazione e gestione dati che ottimizzino i flussi relativi a territori e aziende, un ecosistema per l’energia che semplifichi il momento della ricarica delle batterie.

Tra i temi ogetto di discussione, l’ottimizzazione dei flussi di mobilità (con lo scambio dati in modalità aperta fra città e regioni geografiche) ma anche lo sviluppo di nuove tecnologie e servizi che consentano a un’auto elettrica, collegata a un punto di carica compatibile, di essere rilevata automaticamente e di effettuare la ricarica senza bisogno di alcun intervento da parte dell’utente.

Software République opererà anche per creare un fondo d’investimento per finanziare le start-up più promettenti e un incubatore di start-up nel campo delle tecnologie della mobilità intelligente.

Software République avrà sede a Guyancourt presso il Renault Technocentre in un edificio denominato Odyssée, che offre uno spazio di 12.000 metri quadri, moderno ed eco-responsabile.

