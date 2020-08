Solo 1 € mascherine FFP2 (KN95) che non appannano gli occhiali: spedizione gratis

Offerte interessante per chi è ancora alla ricerca di mascherine protettive: su Gearbest sono in vendita le Iwown, mascherine KN95 (equivalenti allo standard europeo FFP2) che raggiungo un prezzo incredibilmente basso, poco più di 1 € a unità.

Si tratta di uno dei prezzi più bassi sul mercato, forse il più basso di sempre, cui poter acquistare mascherine di questo tipo, per fare scorta per il futuro o da utilizzare per chi ne ha la necessità, sperando comunque che non ce ne sia bisogno.

Oltre a garantire un livello di protezione con certificazione KN95, le Iwown includono anche un sistema che limita l’appannamento degli occhiali, uno dei peggiori e più fastidiosi effetti collaterali dei questi dispositivi di protezione.

Le mascherine integrano al loro interno, in corrispondenza della striscia rigida da piegare sul naso, uno strato di spugna morbida. Questo spessore, oltre a garantire un maggior comfort nel fissare la mascherina al naso, si occupa anche di bloccare quasi completamente il flusso di aria che, respirando, fuoriesce oltre il setto nasale e determina l’appannamento delle lenti degli occhiali.

Abbiamo provato questa tipologia di mascherine e dobbiamo dire di essere rimasti piacevolmente stupiti nel vedere le lenti dei nostri occhiali cessare di appannarsi durante la normale respirazione, rendendo meno scomodo portare la mascherina con gli occhiali.

Si badi, l’appannamento non è totalmente azzerato ma sensibilmente ridotto: nel nostro caso, anzi, nel nostro “naso”, possiamo affermare che la mascherina funziona nella maggior parte dei casi.

Il prezzo è particolarmente interessante: si tratta di pacchetti contenenti 20 mascherine al prezzo di soli 21 euro circa, pari ad un costo unitario di pochissimo superiore a 1 euro, con spedizione gratis.

Si acquistano cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.