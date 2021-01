Solo 28 € per Haylou Solar, l’elegante smartwatch minimale con 30 giorni di autonomia

Da non perdere l’offerta per Haylou Solar, smartwatch che con il suo prezzo di soli 28 euro si candida ad essere uno dei dispositivi più interessanti nel rapporto qualità prezzo.

Lo smartwatch è caratterizzato da un design minimale, con una cassa rotonda in acciaio, che lo rende particolarmente simile ad un orologio tradizionale ma con un piglio più moderno. Linee pulite e completamente lisce, che certamente si adattano ad un pubblico più giovane e dinamico, ma che sicuramente piacerà anche ai più grandi.

Lo schermo in TFT di Haylou Solar propone un diametro da 1,28 pollici, naturalmente a colori, che rende ancor più semplice la consultazione di tutti i dati a schermo. Incluso un comodo cinturino in gomma anallergico.

Lo smartwatch permette di tracciare 12 modalità sportive, come la corsa esterna, passeggiate, ciclismo, arrampicata, spinning, yoga, tapis roulant, ginnastica, basket, calcio e allenamento libero. Ovviamente, l’orologio non manca di restituire tutti i dati più importanti per ciascun allenamento, quindi il conteggio dei passi, la distanza percorsa, le calorie bruciate e il tempo di esercizio.

Haylou Solar ha un’autonomia di 30 giorni in standby grazie alla batteria da 480 mAh, che si riduce a 15 con un utilizzo normale quotidiano, e non manca di certificazione IP68, dunque impermeabile, così da non doversi preoccupare di eventuali gocce di sudore o spruzzi d’acqua piovana.

Haylou Solar offre anche il tracciamento del sonno. Non manca neppure la funzione di monitor della frequenza cardiaca continua, tutti dati che naturalmente andranno a sincronizzarsi con lo smartphone grazie all’app Haylou Fit, disponibile gratis per iOS e Android. Grazie all’autonomia della batteria è possibile tracciare 24 piene di attività cardiaca qualora fosse necessario.

Oltre a monitorare l’attività fisica, l’orologio offre funzioni di notifica, come per le chiamate in entrata e per i messaggi. Peso e misure sono davvero contenute, pari a 12,50 x 12,50 x 6,00 cm, quindi da poter indossare tranquillamente per tutta la giornata, o comunque per sessioni molto lunghe.

Haylou Solar si acquista a soli 28 euro circa cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.