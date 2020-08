Solo 3 Euro il termometro igrometro Xiaomi Mijia di seconda generazione

Che sia estate o inverno non fa differenza, in caso un termometro ambientale fa sempre comodo, soprattutto se costa davvero poco e se di marca Xiaomi Mijia. Il piccolo quadratino iconico è in offerta a partire da soli 5 euro, prezzo che scende fino a 3 euro per unità nel caso in cui si decida di acquistarne 4.

L’accessorio pesa circa 20 grammi e ha dimensioni particolarmente ridotte, pari 4,30 x 4,30 x 1,25 cm: si presenta come un quadratino da appendere alle pareti o da adagiare su qualche comodino.

Il termometro ambientale Xiaomi Mijia gode, nonostante il suo prezzo irrisorio, di numerose funzioni smart. Anzitutto si abbina con l’app Mijia su smartphone e può inviare notifiche al proprio smartphone nel momento in cui la temperatura fuoriesce da quella zona di comfort prefissata per l’ambiente.

Come detto il dispositivo è in grado di misurare non solo la temperatura ma anche il livello di umidità, in modo da misurare il comfort in maniera più completa e precisa. Inoltre, trattandosi della seconda generazione, questa nuova versione del dispositivo gode di un sensore ad alta precisione, così da misurare in modo ancor più preciso temperatura e umidità in casa, con oscillazione di 0,1 gradi e 0,1% di umidità.

Il termometro igrometro Xiaomi Mijia può interfacciarsi grazie al bluetooth con altri apparati in casa, come ad esempio condizionatori, da attivare nel momento in cui la temperatura si alza troppo, o anche semplicemente con luci, allarmi, sirene, e altre periferiche Xiaomi che si interfacciano con l’app Mi Home.

Il Xiaomi Mijia ha un consumo energetico davvero basso, ed è alimentato da una batteria CR2032 che offre un’autonomia di circa un anno.

Se non vi interessa abbinarlo allo smartphone questo termometro ambientale è subito pronto all’uso e non necessità di alcun setup: basta estrarlo dalla piccola confezione di vendita e iniziare a leggere le rilevazione di temperatura e umidità.

Come non citare il prezzo? Costa appena 3 euro al pezzo circa se si acquista il bundle da 4, ma anche singolarmente ha un costo irrisorio, di circa 5 euro.

