Solo 4 € i cinturini per mascherine: addio fastidio, benvenuta comodità e sicurezza

La necessità di indossare le mascherine per molto tempo può costituire un fastidio soprattutto per chi deve indossare questi dispositivi di protezione per lungo tempo.

In particolare il disturbo maggiore è causato dalle mascherine dotate di lacci per le orecchie, che a lungo andare possono irritare l’esterno del padiglione auricolare, provocando fastidio o dolore.

In soccorso arrivano questi cinturini per mascherine, che consentono di “legare” la mascherina non più dietro le orecchie ma intorno alla nuca. Basterà posizionare il cinturino dietro la testa ed agganciarvi i lacci della mascherina in corrispondenza della lunghezza desiderata.

I cinturini includono infatti diverse “tacche” utili per adattare la lunghezza delle mascherine alle nuca di chi la sta indossando.

Si tratta di uno strumento molto utile non solo per alleviare il peso di chi è costretto (per necessità o scelta) ad indossare la mascherina ogni giorno, ma anche per chi ad esempio ha un viso troppo piccolo e la mascherina calza in maniera poco ferma.

La confezione include cinque cinturini in plastica al prezzo di 4 euro (meno di un euro a cinturino) e può essere acquistata cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.