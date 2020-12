Solo 5 € il convertitore USB-C maschio femmina Baseus CATL40-01, con jack cuffie incluso

Utile e pratico: se state cercando un adattatore USB-C femmina-maschio, che aggiunga il jack cuffie da 3,5mm, eccovelo servito a poco più di 5 euro in offerta lampo. Si tratta del modello chiamato Baseus CATL40-01, che si acquista direttamente a questo indirizzo.

L’accessorio è davvero semplice. Si presenta come un piccolo dongle prolunga, ossia con un cavo USB-C maschio da poter collegare a qualsiasi smartphone con questo tipo di attacco, e che sulla estremità apposta presente una USB-C femmina, così da replicare quella dello smartphone.

La particolarità di questo dongle è quella di fornire un più facile accesso alla ricarica, ad esempio mentre lo si usa per una chiamata, così come quella di offrire un ingresso jack da 3,5 mm, laddove non sia presente sullo smartphone.

Fatto in TPE + lega di alluminio, consente il passaggio di corrente fino ad un massimo di 1,5A. Pesa appena 39 grammi e misura davvero pochi centimetri. Al momento lo si acquista in offerta lampo ad appena 5,07 euro. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.