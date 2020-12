Apple aggiorna il sito Accessibilità nella Giornata Mondiale delle Disabilità

Apple ha aggiornato la sezione Accessibiità del proprio sito web in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, programma d’azione sottoscritto da 195 paesi ONU per lo Sviluppo Sostenibile. Nella sezione sono indicate le ultime novità in materia per quanto riguarda regolazioni auricolari, apparecchi acustici “Made for iPhone”, ascolto dal vivo e altro ancora.

Per ogni argomento e funzione la multinazionale di Cupertino evidenzia le funzionalità integrate nel sistema – alcune presenti da anni – oltre a fornire approfondimenti per l’attivazione e il funzionamento tramite le pagine di supporto e video di YouTube, come quello che riportiamo in questo articolo.

Il nuovo sito permette di scoprire facilmente i vantaggi delle funzioni di accessibilità disponibili su ogni prodotto Apple. Il sito è organizzato in quattro aree principali: funzioni per la vista, funzioni per il movimento, funzioni per l’udito e funzioni per l’apprendimento, ed è una risorsa utile per chiunque, disabile o meno. Fornisce utili consigli e informazioni su decine di funzionalità disponibili con un semplice tocco o click che possono portare la personalizzazione del dispositivo a un livello completamente nuovo.

Ogni anno Apple migliora e integra nuove funzionalità dedicate all’ accessibilità che permettono anche alle persone affette da disabilità di usare al meglio computer, dispositivi e accessori Apple. Ad esempio iOS 14 ha portato il tap posteriore, funzione per l’accessibilità che permette di configurare un doppio o triplo tap sul retro dell’iPhone per attivare una serie di comode azioni, come l’apertura della lente di ingrandimento o l’uso di VoiceOver quando l’iPhone è in tasca.

È possibile associare questi comandi anche alle funzioni più comuni, come il Centro di Controllo, oppure ad attività specifiche per l’accessibilità, come le azioni di Controllo interruttori. Altra novità di iOS 14 riguardano la lingua dei segni: se una persona sta usando la lingua dei segni, FaceTime lo capisce e la mette in primo piano nelle chiamate di gruppo.

iOS integra anche interesssanti funzioni di accessibilità uditiva con avvisi visivi: il flash LED su iPhone o iPad Pro può lampeggiare quando il dispositivo è bloccato e si riceve una notifica, una funzione utile per non perdere le notifiche mentre il telefono è bloccato. Utile anche l’ascolto dal vivo, una funzione che trasforma iPhone, iPad o iPod touch in un microfono remoto che invia l’audio dell’ambiente che ti circonda agli apparecchi acustici “Made for iPhone” o agli AirPods, e molto altro ancora.

In aggiunta Apple Support ha pubblicato una raccolta di video che mostrano come utilizzare alcune delle più recenti funzioni di Accessibilità: questi video si aggiungono alla collezione pubblicata da Apple di oltre 20 post “come fare” disponibili sul canale di YouTube Apple Support.

Il sito Apple aggiornato dedicato alla Accessibilità e alle funzioni progettate espressamente per le persone che soffrono di Disabilità è consultabile a partire da questa pagina. Tutte le notizie che riguardano i disabili, la tecnologia e il design si possono trovare in questa sezione dedicata all’accessibilità di Macitynet