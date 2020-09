Solo 6 € le mitiche cuffie auricolari Xiaomi Piston Fresh con jack da 3.5 mm

Per gli inossidabili del jack audio da 3.5mm ecco arrivare un’offerta imperdibile: le popolari Xiaomi Piston Fresh di terza generazione sono nuovamente in offerta a soli 6 euro.

Per chi non le conoscesse, ancora oggi si tratta di uno dei più interessanti prodotti nel rapporto qualità prezzo per chi è alla ricerca di un paio di auricolari in-ear in grado di garantire un suoni di qualità ad un prezzo minuscolo, senza dimenticare il rimpianto jack per le cuffie.

In una manciata di euro Xiaomi ha tentato di includere diverse tecnologie di valore, solitamente rintracciabili solamente in prodotti nettamente più costosi: fra le caratteristiche di rilievo possiamo citare il telaio in metallo antigraffio, anti-impronte a antiscivolo, realizzato in lega di alluminio anodizzato.

Le Xiaomi Piston Fresh sono dotate anche di un sistema di smorzamento del rumore di terza generazione, che utilizza un sistema di aerazione separato per la parte anteriore e posteriore delle camere degli auricolari. Questo garantisce un suono più naturale, chiaro e bilanciato per tutte le frequenze.

Le estremità degli auricolari sono ricoperte in silicone e sono disponibili in due dimensioni, piccole e grandi, oltre ad sfruttare un angolo di inclinazione appositamente progettato per una calzata perfetta e per ridurre il più possibile le interferenze sonore dall’esterno.

Infine le Xiaomi Piston Fresh sono dotate di controlli sul cavo, con microfono integrato e singolo bottone che permette di interrompere l’audio oppure di rispondere alla chiamate entranti.

Xiaomi Piston Fresh sono in vendita a soli 6 euro cliccando su questo link diretto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.