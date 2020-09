Solo 6 € lo spazzolino elettrico sonico PT01 DuPont di Xiaomi youpin

Se volete provare per la prima volta uno spazzolino sonico ecco l’offerta perfetta: il PT01 DuPont è infatti in sconto ad un prezzo da non perdere, solo 6 € circa, praticamente il costo equivalente ad un paio di spazzolini tradizionali, il tutto grazie ad un coupon dedicato.

Lo spazzolino ripercorre lo stile della maggior parte dei dispositivi simili sul mercato ma in questo caso è equipaggiato con testine DuPont, leggere e confortevoli, caratterizzate dal filo delle spazzole arrotondato per ridurre l’irritazione delle gengive senza compromettere l’efficienza nella pulizia.

Le setole sono infatti sufficientemente morbide da non graffiare le gengive e non danneggiare lo smalto dei denti ma allo stesso tempo assicurano una pulizia dentale profonda, grazie alle 19000 vibrazioni al minuto assicurate dal motore interno.

Il PT01 DuPont è alimentato da una batteria al litio da 320 mAh che assicura fino a 30 giorni di utilizzo dopo ogni ricarica completa, molto comodo per chi viaggia e non vuole portare con sé il caricatore. Include anche una modalità viaggio e la certificazione IPX7 che permette di sciacquarlo senza remore sotto l’acqua ad ogni pulizia.

Lo spazzolino include due diverse modalità di pulizia, una più vigorosa da usare ad esempio la sera a fine giornata ed una più gentile, perfetta per il risveglio mattutino e per massaggiare le gengive.

Non può mancare inoltre il sistema di segnalazione: ogni 30 secondi la vibrazione accenna un brevissimo stop, che avverte l’utente di cambiare zona di pulizia; dopo 2 minuti il PT01 DuPont si fermerà automaticamente.

Disponibile in tre colori il PT01 DuPont di Xiaomi youpin si acquista a poco più di 6 Euro cliccando su questo link diretto ed applicando il coupon GB-HBINCPTH in fase di acquisto.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.