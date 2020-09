Apple rende divertenti privacy e sicurezza nel nuovo spot That’s iPhone

La sicurezza delle informazioni personali e la privacy possono essere questioni divertenti: lo dimostra il nuovo spot di Apple intitolato Privacy That’s iPhone, che Apple ha condiviso su YouTube per presentare in modo divertente e in pochi secondi, la sicurezza del telefono marchiato mela morsicata.

Nel nuovo filmato Apple Privacy That’s iPhone le persone condividono in modo goffo le proprie informazioni personali con estranei: il numero della carta di credito, i dettagli di accesso e la cronologia di navigazione web, inclusi dettagli piccanti della propria vita privata vengono letteralmente strillati al vento, in una serie di scene ambientate sui mezzi pubblici, mentre si fa ginnastica al parco, in ufficio e al cinema.

Su un autobus un uomo dichiara ad alta voce di aver visitato otto siti web di avvocati divorzisti e durante la cena in un ristorante, una donna racconta alle altre due persone al tavolo che ha acquistato vitamine per la gravidanza e quattro test il 15 marzo alle 9.16. Si tratta chiaramente di informazioni che si possono trovare nella cronologia di ricerche di iPhone.

“Alcune cose non dovrebbero essere condivise”, afferma quindi Apple. “Ecco perchè iPhone è progettato per aiutarti a controllare le tue informazioni e a proteggere la tua privacy”. La privacy è per Apple un “diritto umano fondamentale” e uno dei “valori fondamentali dell’azienda” e, dopo anni di impegno in questo senso può permettersi di parlarne anche con un certo senso dell’umorismo.

Per parlare di privacy e sicurezza nello spot Apple Privacy That’s iPhone Cupertino ha scelto la strada della risata, nel segno della sperimentazione nell’ambito della pubblicità come spesso accade per Cupertino. Lo stesso approccio è già stato impiegato dalla multinazionale in alcuni precedenti spot della stessa serie.

Proprio grazie a questa tendenza, Apple riceve spesso riconoscimenti importanti per i suoi annunci pubblicitari, come accaduto già per gli spot girati nel 2018. Da sempre, filmati e colonne sonore (qui l’articolo dedicato ai 40 anni di musica nelle pubblicità di Apple) non sono passati inosservati e – in molti casi – hanno segnato la storia della comunicazione e della tecnica pubblicitaria.

Approfondimenti sui temi della Privacy e della Sicurezza si trovano ai rispettivi collegamenti. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Apple sono disponibili da questa pagina.