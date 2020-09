Apple Watch SE arriva presto per sostituire Serie 3 e competere con FitBit

Apple vuole conquistare ancora di più il mercato degli smartwatch che già domina, a questo scopo si appresta a lanciare presto un Apple Watch SE, un nuovo modello più economico che si affiancherà al top di gamma Apple Watch 6 atteso tra settembre e ottobre quest’anno. Naturalmente il nome ufficiale potrebbe essere diverso.

Le anticipazioni su Apple Watch SE si sono intensificate in agosto a partire da due leaker. Secondo Komiya arriverà nel 2021, impiegherà un design precedente, sarà solo in alluminio da 42mm ma con processore di ultima generazione Apple S6 e chip wireless W4, componenti non ancora esistenti ma attese su Apple Watch 6. Viceversa l’attendibile Jon Prosser non offre indicazioni su specifiche, design e materiali ma indica che arriverà presto.

Al coro dei leaker online si aggiunge in questi giorni l’anticipazione di Bloomberg, autorevole testata finanziaria USA, molto attendibile nel prevedere mosse e prodotti di Cupertino, secondo la quale la gamma Apple Watch di quest’anno includerà il successore di Serie 5 e anche un sostituto di Serie 3, ancora a listino da tre anni a questa parte. Anche se per il momento non vengono fornite indicazioni e dettagli su design, componenti e materiali, Bloomberg precisa che l’obiettivato di questo modello è quello di competere con i dispositivi fitness proposti sul mercato a prezzi molto più abbordabili, portando l’esempio di FitBit.

Apple tende a occupare più fasce di prezzo nei mercati in cui è presente, come fatto in passato con iPod, poi iPad e iPhone: la stessa manovra sembra avere tutte le carte in regola per funzionare anche negli smartwatch.

