Sonos lancia Era 100 Pro, lo speaker per installazioni audio professionali

Pubblicità

Era 100 Pro è la prima soluzione SONOS ottimizzata per l’installazione professionale in spazi commerciali leggeri e residenziali ed è ora disponibile per il pre-ordine con spedizione a partire dal 28 gennaio 2025.

Era 100 sarà venduta esclusivamente tramite partner Sonos selezionati specializzati in installazione professionale, con o senza Era 100 Pro Surface Mount (venduto separatamente), che offre un montaggio flessibile per una varietà di layout e applicazioni.

Il software di Sonos integrerà Zones, una nuova funzionalità software per semplificare e rendere più personalizzabile la configurazione e il controllo di più speaker per spazi più ampi: arriverà tramite un aggiornamento dell’app Sonos su iOS e Android contemporaneamente.

“Dopo il nostro ingresso nel mercato dell’audio commerciale leggero da 2 miliardi di dollari l’anno scorso con Sonos Pro, il nostro prodotto SaaS per le aziende, stiamo ora facendo il nostro debutto hardware con Era 100 Pro, il primo prodotto Sonos progettato specificamente per l’installazione professionale”, ha affermato Patrick Spence, CEO di Sonos.

“Concentrandoci sulla creazione delle migliori soluzioni per la nostra comunità di installatori, abbiamo creato un solido team di veterani del settore in prodotti, ingegneria, vendite e altro per guidare i nostri sviluppi professionali. In collaborazione con i nostri partner globali, ci impegniamo a promuovere la nostra attività commerciale e a offrire nuove soluzioni molto necessarie a questo mercato”.

Progettato per l’installazione professionale

“Creare sistemi audio personalizzati non è un’impresa facile. Rivenditori, distributori e integratori hanno il compito di consigliare, curare e installare i migliori sistemi audio per i loro clienti, che variano in base a un ampio spettro di esigenze, usi, budget e layout”, ha affermato Chris Heintzelman, VP, Product – Professional. “Sonos offre una nuova scelta con Era 100 Pro, la prima soluzione dell’azienda progettata specificamente per l’installazione professionale. Abbiamo dato priorità a una configurazione semplice, flessibile e affidabile, in modo che gli installatori possano completare i lavori in modo più efficiente e fornire un’installazione tempestiva ai propri clienti”.

La connessione Power over Ethernet

Con un singolo cavo che fornisce sia alimentazione che dati, Era 100 Pro semplifica il processo di installazione eliminando i costi e le complessità di dover installare la rete CA in ogni posizione dell’altoparlante, consentendo configurazioni più uniche in varie posizioni. Era 100 Pro è ottimizzato per PoE+ ma può anche essere utilizzato con PoE standard. Con Power over Ethernet, i titolari di attività possono utilizzare la rete cablata per una maggiore affidabilità, velocità e prestazioni, integrandosi perfettamente in una configurazione di rete esistente.

Personalizzabile con zone

Introdotte insieme a Era 100 Pro, le zone offrono un modo più semplice e personalizzabile per gestire installazioni su larga scala. Gli utenti possono pre-configurare gli altoparlanti in gruppo fornendo una esperienza che rimane coerente durante l’uso.

Montaggio versatile (opzionale) con Era 100 Pro Surface Mount

Era 100 Pro Surface Mount può spaziare con 30 gradi di inclinazione e 360° di rotazione consentendo l’installazione in qualsiasi orientamento. Il suo giunto sferico con tacche di riferimento fisiche precise consente agli installatori di ottenere angoli ripetibili con esattezza consentendo un rapido dispiegamento durante il montaggio di più altoparlanti, garantendo al contempo che gli altoparlanti non cedano nel tempo.

E’ in grado di fissarsi praticamente a qualsiasi superficie e può anche ospitare cavi nascosti o esposti e ha una piastra di base di bloccaggio per scoraggiare i furti.

Miglioramenti della sicurezza

Era 100 Pro ha un inserto filettato integrato e un bullone ad occhiello opzionale che fornisce un punto di attacco di sicurezza secondario qualora i codici edilizi lo richiedano, aiutando l’altoparlante a resistere a eventi sismici ed evitare danni accidentali. Il ricettacolo del gancio aumenta la stabilità se abbinato al Surface Mount in orientamenti non verticali.

Suono di alto livello

Sfruttando la stessa architettura acustica di Era 100, Era 100 Pro offre un suono di alta qualità e prestazioni a bassa frequenza impressionanti, uniche nella categoria degli altoparlanti PoE. Dispone di due driver ad alta frequenza angolati in seta da 0,63 pollici / 16 mm e un driver in carbonio da 3,5 x 4,4 pollici / 90,8 x 111,9 mm. E’ anche uno speaker Bluetooth e può essere montato come l’era 100 anche per creare coppie stereo.

Per tutte informazioni e i riferimenti agli installatori fate riferimento a questa pagina del sito Sonos.