Google lancia l’app Gemini per iPhone

Google ha lanciato l’app standalone per l’intelligenza artificiale Gemini su iPhone, ampliando così le funzionalità rispetto alla precedente integrazione che, ricordiamo, era limitata all’interno dell’app principale di Google. La nuova app offre funzionalità avanzate, tra cui il supporto per Gemini Live e integrazioni specifiche per iOS, come il supporto per la Dynamic Island.

La nuova app consente agli utenti iPhone di interagire con l’Intelligenza Artificiale di Google tramite domande testuali o vocali e include il supporto alle estensioni. Tra le novità principali c’è Gemini Live, una funzionalità non presente nella precedente integrazione dell’app Google.

In pratica, è possibile effettuare una vera e propria conversazione, durante la quale Gemini Live appare sia nella Dynamic Island che nella schermata di blocco, permettendo agli utenti di gestire le interazioni con l’AI senza dover tornare all’app principale.

L’app è gratuita, ma Google offre funzionalità premium attraverso l’abbonamento Gemini Advanced, disponibile come acquisto in-app. Gemini Advanced fa parte del piano premium di Google One al costo di 18,99 dollari al mese e include accesso al modello di prossima generazione di Google, versione 1.5 Pro, accesso prioritario alle nuove funzionalità e altro ancora. Per beneficiare del servizio, naturalmente, è necessario accedere con un account Google.

L’arrivo di questa app autonoma segue il soft lacche dell’app nelle Filippine, avvenuto la scorsa settimana, mentre adesso l’app è disponibile anche in altre regioni, tra cui Australia, India, Stati Uniti e Regno Unito.

Si tratta certamente di una funzione particolarmente attesa per chi volesse sfruttare l’AI di Google anche su iPhone, senza dover necessariamente rimanere all’interno dell’app Google.

Con il lancio di questa nuova app Google ha voluto restringere il gap delle funzionalità tra le due piattaforme mobili.

Potete scaricare l’app Gemini su App Store gratuitamente, cliccando direttamente su questo link.