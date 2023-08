Sonos Move 2 atteso con audio stereo e super autonomia

Lo speaker Sonos Move originale si è distinto come uno dei pochi altoparlanti portatili completamente connessi quando è stato lanciato nel 2019, ma la tecnologia è certamente progredita da allora: non sorprende che il costruttore stia preparando il lancio del successore Sonos Move 2

The Verge ha diffuso i dettagli dell’altoparlante Move 2 che promette importanti miglioramenti al dispositivo, e che si proietta ancora per un utilizzo adatto all’aperto. In particolare, dovrebbe passare da un suono mono del predecessore a un suono stereo.

Tra le caratteristiche di spicco l’autonomia. La fonte riferisce, infatti, che la durata della batteria del nuovo altoparlante passi dalle 10 ore dell’attuale modello, a un totale di 24 ore di riproduzione. Questo vuol dire autonomia per una un’intera giornata senza necessità di collegarlo alla corrente. Peraltro, il pacco alimentazione dovrebbe essere ancora sostituibile.

Ci saranno, a quanto pare, aggiornamenti più piccoli ma comunque utili. Come il Roam, il Move 2 permetterà di condividere l’audio Bluetooth in tutta la casa, mentre il supporto Bluetooth 5.0 e WiFi 6 aiuterà l’altoparlante nella connettività. Per l’audio in ingresso sarà necessario un adattatore USB-C, con la stessa porta che potrà servire per la caricare lo smartphone durante un viaggio o in campeggio.

Non mancherà, stando alle caratteristiche rilasciate dal rapporto, la resistenza alla polvere e all’acqua IP56. Altre caratteristiche potrebbero includere controlli rivisti, un interruttore per disattivare il microfono e un adattatore di alimentazione staccabile posto sulla base. Non dovrebbe esserci il supporto a Google Assistant, mentre sarebbero disponibili Alexa e i comandi vocali di Sonos.

Si dice che Sonos stia lanciando il Move 2 alla fine di settembre al prezzo di 449 dollari, o comunque 50 in più rispetto al suo predecessore. A giustificare il costo potrebbe esserci la massima portabilità: a ben pensarci, l’utente acquisterà una periferica da poter utilizzare nel proprio soggiorno, ma anche a bordo piscina o in campeggio, senza necessità di acquistare periferiche differenti.

Sonos Move è disponibile presso il sito Sonos e anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.