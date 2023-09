Sonos Move 2 diventa stereo, più green e versatile con WiFi, Bluetooth e Audio In

Debutta oggi 6 Settembre ma sarà in vendita dal giorno 20, Sonos Move 2, la nuova versione di Move, lo speaker Sonos più venduto. Le novità sono tante e Move 2 appresenta l’evoluzione in chiave “Era” (i due nuovi modelli Sono Era 300 e 100 immessi sul mercato qualche mese fa).

Il predecessore Move era di fatto, insieme a Roam il modello più versatile della famiglia Sonos potendo contare su alimentazione a batteria, collegamento Bluetooth oltre che WiFi e una portatilità, grazie al design e ai materiali pensati per l’uso in esterno fuori del comune.

Sonos Move 2 non si smentisce e introduce nuove capacità che lo faranno apprezzare da un pubblico che cerca il massimo della comodità d’uso non solo all’interno della famiglia Sonos ma anche in un oggetto in grado di funzionare da solo e ovunque: in casa, all’aria aperta, per animare cene in terrazza o in giardino, falò sotto le stelle, o per serate con gli amici e feste in piscina grazie al grado di protezione IP56.

Ora anche in stereo

La novità principale è sicuramente l’introduzione della modalità stereo grazie alla presenza di due tweeter che utilizzano delle guide d’onda per allargare il campo sonoro. Mentre chi ha già provato Move conosce la presenza delle medio basse con il potente woofer, la nuova configurazione audio dovrebbe essere in grado di stupire per la migliore qualità sulle voci e sulle frequenze alte oltre che una maggiore godibilità in ambiente anche con un singolo speaker.

Risparmio energetico e lunga durata

La seconda grande novità è sicuramente la durata: grazie all’ottimizzazione delle batterie è possibile ascoltare Move per dei tempi che arrivano a 24 ore: (il doppio rispetto al modello precedente) sarà più comodo utilizzarlo in viaggio o durante una gita lungo un weekend prima di collegarlo ad una porta USB-C. Ora poi la capace batterie interna può essere utilizzata anche per ricaricare il telefono o altri dispositivi elettronici quando siete in viaggio.

Audio wireless e analogico al massimo della qualità

Come in Era 300 ed Era 100 la porta USB-C funziona anche come ingresso line-in tramite un adattatore specifico di Sonos e potete utilizzarla per collegare qualsiasi sorgente musicale, in casa e fuori.

le funzionalità Bluetooth e WiFi simultanee consentono una maggiore flessibilità: e possiibile riprodurre in streaming tramite Bluetooth con una coppia stereo di altoparlanti Move 2 quando siete connessi al WiFi o potete raggruppare Move 2 con il resto del sistema Sonos per offrire una marcia in più ad una festa.

La tecnologia di ottimizzazione automatica Trueplay di Move 2 regola costantemente l’audio in base all’ambiente per offrire sempre l’esperienza d’ascolto migliore, qualunque sia la collocazione dello speaker.

Lo speaker ha la stessa interfaccia dei nuovi speaker Era, con un cursore capacitivo che aiuta nella regolazione del volume. Per avviare la riproduzione, mettere in pausa, controllare il livello della batteria e molto altro, è possibile anche Sonos Voice Control, Amazon Alexa, l’app Sonos, Apple AirPlay 2 e pure il Bluetooth.

Le specifiche riportano:

Amplificatori: t re amplificatori digitali classe D perfettamente ottimizzati per l’architettura acustica dello speaker.

Tweeter: d ue tweeter inclinati creano una risposta ad alta frequenza e una separazione stereo nitida e precisa.

Woofer: u n mid-woofer riproduce fedelmente le frequenze vocali intermedie e bassi profondi.

Microfoni: l ’assetto far-field dei microfoni con beamforming avanzato e cancellazione dell’eco multicanale permette un controllo vocale e un’ottimizzazione automatica Trueplay veloci e precisi.

Equalizzazione: Regolabile con l’app Sonos per regolare i bassi, gli acuti e il volume / o ttimizzazione automatica Trueplay – il software regola costantemente l’audio dello speaker in base all’ambiente e ai contenuti riprodotti.

WiFi: Compatibile con Wi-Fi 6. Si connette alla rete Wi-Fi con qualsiasi router con trasmissione a 2,4 o 5 GHz compatibile con il protocollo 802.11 a/b/g/n/ac/ax.

Bluetooth: La tecnologia Bluetooth 5.0 permette di riprodurre l’audio da qualsiasi dispositivo con funzionalità Bluetooth.

Batteria: la batteria da 44 Wh garantisce fino a 24 ore di riproduzione continua con una sola ricarica a una temperatura compresa tra -10 °C e 55 °C.

PORTA USB-C: r icarica il telefono quando sei in viaggio o collega una sorgente audio con un cavo ausiliario e l’adattatore line-in Sonos. Collega il router con un cavo Ethernet e l’adattatore multiplo Sonos. Tutti gli accessori sono venduti separatamente.

Airplay: Funziona con AirPlay 2 su dispositivi Apple iOS 11.4 e versioni successive.

Dimensioni: (A x L x P): 241 x 160 x 127 mm

Peso: 3 kg , inclusa la batteria

Green non solo per il nuovo colore

La lunga durata e la sostenibilità del nuovo modello dipendono da più fattori: Move 2 riduce di più del 40% il consumo energetico quando è inattivo, contiene plastiche riciclate ed è dotato di una batteria sostituibile. La confezione che come al solito è interamente riciclabile è realizzata con tecniche di design responsabile e materiali ottenuti da fonti sostenibili, senza plastiche vergini.

La resistenza agli urti e agli eventi atmosferici sono altri due plus rispetto al resto della produzione Sonos e quella della concorrenza: grazie alla struttura molto robusta e a un grado di protezione IP56, Move 2 è in grado di resistere a cadute accidentali, schizzi, pioggia, sporco e raggi solari.

Il supporto alle idee Green di Sonos non si limita alle caratteristiche ma coinvolge anche il design: Move 2 è disponibile nel colore Olive, che si abbina bene ai toni neutri di interni ed esterni, oltre che in bianco e in nero, per integrarsi alla perfezione con gli altri prodotti Sonos.

Move 2 sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 20 settembre 2023 al prezzo di € 499 e può essere acquistato sul sito Sonos italiano. La distribuzione in Italia è a cura di Nital.

