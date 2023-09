TikTok strizza l’occhio alla UE con il primo data center

TikTok ha iniziato a trasferire le informazioni degli utenti europei nel suo data center appena inaugurato in Irlanda. In un aggiornamento TikTok ha affermato di essere al lavoro per aprire altri due centri dati in Europa, uno in Norvegia e un altro in Irlanda.

La decisione di TikTok di aprire un centro dati in Irlanda arriva mentre l’Unione Europea stringe la presa attorno alle grandi piattaforme online con il Digital Services Act, normativa ben nota che ha costretto TikTok, e altre big del settore, a rendere opzionale il suo algoritmo di visione dei contenuti per gli utenti dell’UE.

TikTok afferma di collaborare con NCC Group, un’azienda di sicurezza con sede nel Regno Unito, per verificare i suoi “controlli e protezioni dei dati, monitorare i flussi di dati, fornire verifica indipendente e segnalare eventuali problematiche”. Come segnala The Verge, la società ha aggiunto che solo “dipendenti autorizzati” possono accedere ai controlli e alle operazioni previste dal sistema.

I nuovi centri dati fanno tutti parte dell’iniziativa Project Clover di TikTok che mira a localizzare lo storage dei dati europei. È l’equivalente europeo di “Project Texas” negli Stati Uniti, che mira in modo simile a tranquillizzare le preoccupazioni sulla privacy dei dati instradando i dati degli utenti attraverso server di proprietà dell’azienda americana Oracle

Man mano che le preoccupazioni legate ai legami di TikTok con la Cina continuano ad aumentare, i governi di tutto il mondo stanno ponendo limiti all’uso dell’app. Mentre TikTok è stato vietato sui dispositivi emessi dalla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, il Montana ha deciso di vietare completamente l’app nel 2024. Anche la Commissione europea ha vietato al suo personale di utilizzare TikTok.

La risposta della Cina è arrivata nelle scorse ore con divieto per i funzionari governativi di usare iPhone in uffici e società di proprietà statale.