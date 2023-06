Sony porta Game Menu ed Eco Dashboard sui TV precedenti

Arriva in via ufficiale l’annuncio che Sony porterà le funzioni Game Menu ed Eco Dashboard su alcuni modelli di TV della linea 2022: dapprima esclusiva dei televisori 2023 del marchio, ecco quali TV beneficeranno di queste caratteristiche e a cosa serviranno.

L’annuncio di Sony è arrivato tramite il canale ufficiale YouTube. Come suggerisce lo stesso nome, Game menu è un particolare menu che consentirà di regolare alcune impostazioni della TV Sony per ottimizzare al meglio i giochi in riproduzione.

Ad esempio, attraverso questo menu sarà possibile attivare il VRR, quindi sfruttare al meglio la tecnologia per adattare la frequenza di aggiornamento dell’immagine in tempo reale, sincronizzandola con la velocità di output dei fotogrammi del contenuto video.

Da questo pannello sarà possibile anche attivare la funzione per la riduzione del Motion Blur. Ancora, in alcuni modelli Sony con Game Menu sarà possibile regolare l’immagine dell’area di gioco per lasciare spazio alla visione di un’altra app, come YouTube, per seguire ad esempio il video walkthrough del gioco.

Eco Dashboard

L’altra novità in arrivo su alcune TV Sony del 2022 è la dashboard Eco. si tratta di una schermata che consente di regolare le impostazioni della TV per il risparmio energetico. Da qui, ad esempio, si potrà attivare lo spegnimento automatico dopo un periodo di inattività, o ancora scegliere di attivare il sensore ambientale per regolare la luminosità della TV a seconda della luce ambientale.

Eco Dashboard e Game Menu, i TV Sony compatibli

Game Menu arriverà sul modello Sony X80K del 2022 a partire dal 13 giugno come aggiornamento OTA, da effettuare quindi direttamente tramite la TV connessa a internet.

Stessa data per Eco Dashboard, che arriverà sulle TV del 2022 a partire dal modello X80K e superiori, ma anche sulla lineup del 2021 a partire dal modello X80J e superiori. Addirittura, anche una TV del 2020 beneficerà dell’aggiornamento, per l’esattezza il modello X90H.

