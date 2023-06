Sol Reader è il visore pensato per leggere libri

Al contrario di Apple Vision Pro che può fare tutto, un’azienda denominata Sol Reader sta sviluppando un visore omonimo pensato esclusivamente per la lettura dei libri. “Il dispositivo è semplice: si indossa come un paio di occhiali e blocca qualsiasi elemento di distrazione durante la lettura”, riferisce TechCrunch.

Con i preordini il dispositivo costa 350 dollari, circa 325€, sarà disponibile in più colori e integra due display e-ink affiancati. Il visore è fornito di telecomando (per sfogliare le pagine, salvare segnalibri, modificare impostazioni di visualizzazazione) e caricabatterie.

La ricarica completa (la batteria si ricarica in 2 ore via USB.C) dovrebbe garantire circa 25 ore di autonomia, non male ma tenendo conto che un adulto legge mediamente 200 parole al minuto un bel tomo di oltre mille pagine come Infinite Jest di David Foster Wallace richiede 48 ore e dunque, riferisce ancora TechCrunch, una sola ricarica non basta per leggere un volume di molte pagine.

Il dispositivo integra un meccanismo per la regolazione delle diottrie, ed è quindi utilizzabile da chi porta occhiali o lenti a contatto, senza bisogno di lenti per la correzione visiva (non è chiaro quali difetti visivi sia possibile correggere e il massimo delle diottrie gestibili).

I display e-ink integrati sono da 1,3″, con risoluzione di 256 vx 256 pixel per occhio (nulla rispetto alla risoluzione 4K per occhio offerta dal Vision Pro di Apple). Il visore Sol Reader integra 64MB di unità di archiviazione, sufficiente per memorizzare vari libri, e un’app companion per iOS e Android (per l’invio di libri al visore e per la modifica di impostazioni varie).

L’azienda produttrice (questo il sito di riferimento), ha ottenuto un finanziamento da 5 milioni di dollari da un fondo capitanato da Garry Tan (Y Combinator); al momento sono in spedizioni delle “beta” del dispositivo, proposto a un numero ridotto di utenti che hanno avuto modo di provarlo in anteprima.

L’azienda non ha indicato quando partirà la produzione vera e propria, né quando sono previste le spedizioni, limitandosi a indicare di inscriversi alla lista di attesa per ottenere informazioni.

